7 способов, которые снизят стресс и приведут артериальное давление в норму

Как уменьшить стресс в организме















Симптомы повышенного давления

Артериальная гипертензия означает, что кровь излишне давит на стенки артерий изнутри. Нормальным считают систолическое (верхнее) давление менее 120 и диастолическое (нижнее) давление менее 80 мм рт. ст.

Повышенное артериальное давление без надлежащего лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и другим осложнениям.

Артериальную гипертензию диагностируют при постоянном повышении уровня артериального давления - 140/90.

Симптомы повышенного давления:

головная боль (чаще всего - в затылочной или теменной части)

периодический шум в ушах, потемнение в глазах и головокружение

боль в области сердца

учащенное сердцебиение (более 90 раз в минуту) в спокойном состоянии

ощущение удушья

В большинстве случаев начало артериальной гипертензии остается незамеченным. Если артериальное давление повышается постепенно, то на головные боли, головокружение обычно не обращают внимания.