7 способов, которые снизят стресс и приведут артериальное давление в норму

Когда дело доходит до лечения высокого кровяного давления, одним из важных факторов является преодоление стресса. Простые повседневные способы помогут уменьшить стресс в организме и улучшить состояние.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт НеаІтһ harvard.
Артериальная гипертензия означает, что кровь излишне давит на стенки артерий изнутри. Нормальным считают систолическое (верхнее) давление менее 120 и диастолическое (нижнее) давление менее 80 мм рт. ст.
Повышенное артериальное давление без надлежащего лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и другим осложнениям.
Артериальную гипертензию диагностируют при постоянном повышении уровня артериального давления - 140/90.
Симптомы повышенного давления:
В большинстве случаев начало артериальной гипертензии остается незамеченным. Если артериальное давление повышается постепенно, то на головные боли, головокружение обычно не обращают внимания.
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