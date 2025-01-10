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7 способов, которые снизят стресс и приведут артериальное давление в норму

Как уменьшить стресс и артериальное давление (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Когда дело доходит до лечения высокого кровяного давления, одним из важных факторов является преодоление стресса. Простые повседневные способы помогут уменьшить стресс в организме и улучшить состояние.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт НеаІтһ harvard.

Как уменьшить стресс в организме

Симптомы повышенного давления

Артериальная гипертензия означает, что кровь излишне давит на стенки артерий изнутри. Нормальным считают систолическое (верхнее) давление менее 120 и диастолическое (нижнее) давление менее 80 мм рт. ст.

Повышенное артериальное давление без надлежащего лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и другим осложнениям.

Артериальную гипертензию диагностируют при постоянном повышении уровня артериального давления - 140/90.

Симптомы повышенного давления:

  • головная боль (чаще всего - в затылочной или теменной части)
  • периодический шум в ушах, потемнение в глазах и головокружение
  • боль в области сердца
  • учащенное сердцебиение (более 90 раз в минуту) в спокойном состоянии
  • ощущение удушья

В большинстве случаев начало артериальной гипертензии остается незамеченным. Если артериальное давление повышается постепенно, то на головные боли, головокружение обычно не обращают внимания.

 

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Артерильное давлениеЗдоровье