7 способов, которые снизят стресс и приведут артериальное давление в норму
Когда дело доходит до лечения высокого кровяного давления, одним из важных факторов является преодоление стресса. Простые повседневные способы помогут уменьшить стресс в организме и улучшить состояние.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт НеаІтһ harvard.
Как уменьшить стресс в организме
Если вы часто чувствуете себя напряженными и нервозными, попробуйте эти семь способов уменьшить стресс.
- высыпайтесь - недостаточный или низкокачественный сон может негативно повлиять на настроение, умственную активность, уровень энергии и физическое здоровье
- изучите техники релаксации - медитация, прогрессивное расслабление мышц, управляемые образы, упражнения на глубокое дыхание и йога являются мощными техниками расслабления и преодоления стресса
- укрепляйте свою социальные связи - общайтесь с другими, присоединяйтесь к организациям или участвуйте в группе поддержки
- умейте совмещать дела - чем эффективнее вы можете совмещать работу и семейные потребности, тем ниже уровень вашего стресса
- решайте стрессовые ситуации - не допускайте обострения стрессовых ситуаций. Проводите сеансы решения проблем и используйте навыки ведения переговоров дома и на работе
- побалуйте себя - по-настоящему наслаждайтесь впечатлениями: например, ешьте медленно и действительно сосредоточьтесь на вкусе и ощущениях каждого куска. Прогуляйтесь или вздремните, или послушайте любимую музыку
- обратитесь за помощью - не бойтесь просить помощи у своего супруга, друзей и соседей. Если стресс и тревога не исчезают, обратитесь к врачу
Также важно вести здоровый образ жизни, поддерживать нормальный вес тела, отказаться от курения, регулярно выполнять физические упражнения и придерживаться диеты, которая включает фрукты, овощи, цельные зерна, нежирный белок и полезные жиры. В результате показатели давления будут в норме.
Симптомы повышенного давления
Артериальная гипертензия означает, что кровь излишне давит на стенки артерий изнутри. Нормальным считают систолическое (верхнее) давление менее 120 и диастолическое (нижнее) давление менее 80 мм рт. ст.
Повышенное артериальное давление без надлежащего лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и другим осложнениям.
Артериальную гипертензию диагностируют при постоянном повышении уровня артериального давления - 140/90.
Симптомы повышенного давления:
- головная боль (чаще всего - в затылочной или теменной части)
- периодический шум в ушах, потемнение в глазах и головокружение
- боль в области сердца
- учащенное сердцебиение (более 90 раз в минуту) в спокойном состоянии
- ощущение удушья
В большинстве случаев начало артериальной гипертензии остается незамеченным. Если артериальное давление повышается постепенно, то на головные боли, головокружение обычно не обращают внимания.
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