7 способов, которые снизят стресс и приведут артериальное давление в норму

Когда дело доходит до лечения высокого кровяного давления, одним из важных факторов является преодоление стресса. Простые повседневные способы помогут уменьшить стресс в организме и улучшить состояние.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт НеаІтһ harvard .

Как уменьшить стресс в организме

Если вы часто чувствуете себя напряженными и нервозными, попробуйте эти семь способов уменьшить стресс.

высыпайтесь - недостаточный или низкокачественный сон может негативно повлиять на настроение, умственную активность, уровень энергии и физическое здоровье

изучите техники релаксации - медитация, прогрессивное расслабление мышц, управляемые образы, упражнения на глубокое дыхание и йога являются мощными техниками расслабления и преодоления стресса

укрепляйте свою социальные связи - общайтесь с другими, присоединяйтесь к организациям или участвуйте в группе поддержки

умейте совмещать дела - чем эффективнее вы можете совмещать работу и семейные потребности, тем ниже уровень вашего стресса

решайте стрессовые ситуации - не допускайте обострения стрессовых ситуаций. Проводите сеансы решения проблем и используйте навыки ведения переговоров дома и на работе

побалуйте себя - по-настоящему наслаждайтесь впечатлениями: например, ешьте медленно и действительно сосредоточьтесь на вкусе и ощущениях каждого куска. Прогуляйтесь или вздремните, или послушайте любимую музыку

обратитесь за помощью - не бойтесь просить помощи у своего супруга, друзей и соседей. Если стресс и тревога не исчезают, обратитесь к врачу

Также важно вести здоровый образ жизни, поддерживать нормальный вес тела, отказаться от курения, регулярно выполнять физические упражнения и придерживаться диеты, которая включает фрукты, овощи, цельные зерна, нежирный белок и полезные жиры. В результате показатели давления будут в норме.

Симптомы повышенного давления

Артериальная гипертензия означает, что кровь излишне давит на стенки артерий изнутри. Нормальным считают систолическое (верхнее) давление менее 120 и диастолическое (нижнее) давление менее 80 мм рт. ст.

Повышенное артериальное давление без надлежащего лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и другим осложнениям.

Артериальную гипертензию диагностируют при постоянном повышении уровня артериального давления - 140/90.

Симптомы повышенного давления:

головная боль (чаще всего - в затылочной или теменной части)

периодический шум в ушах, потемнение в глазах и головокружение

боль в области сердца

учащенное сердцебиение (более 90 раз в минуту) в спокойном состоянии

ощущение удушья

В большинстве случаев начало артериальной гипертензии остается незамеченным. Если артериальное давление повышается постепенно, то на головные боли, головокружение обычно не обращают внимания.