7 способів, які допоможуть позбутися мух та комарів під час відпочинку на свіжому повітрі

Головними шкідниками зазвичай є бджоли, мухи, оси та комарі. Однак, на щастя, є прості способи відлякати їх під час обіду на відкритому повітрі та тримати їх якомога далі від двора.

Запаліть свічки

Свічки ​​з олії цитронелли мають виразний запах (схожий на лаванду), якого комахи намагаються триматися якомога далі. Після спалювання в повітрі залишиться аромат, який буде приємним для нас, але нестерпним для настирливих комах.

Майте на увазі, що свічки з цитронеллою найбільш ефективно відлякують, якщо бути біля них. Тому, чим ближче ви до свічки, тим менше шансів, що вас турбуватимуть комахи.

Рослини можуть відлякувати комах

Деякі рослини природним чином відлякують мух і тримають їх на відстані. Це пояснюється тим, що деякі рослини містять ефірні олії, які створюють сильний запах, який відлякує комах.

До таких рослин відносять лаванду, хризантеми, чорнобривці та лемонграс.

Ароматні трави

Так само є певні ароматичні трави, які ефективно відлякують комах. Сюди входить базилік, розмарин та м’ята.

Можна зібрати трави та розмістити їх на столах. В ідеалі наповніть кілька ваз травами базиліка, лаванди, розмарину або м’яти. Коли ви розмістите їх навколо своїх столів, усі аромати будуть достатньо сильними, щоб відлякати комарів і інших комах.

Цитрусові

Запах цитрусових категорично не подобається мухам та комарам. Шкірки апельсинів, лимонів або грейпфруту можна розкласти на столі. Так вас точно не будуть турбувати надокучливі комахи під час відпочинку на природі.

Трюк з водою

Існує цікавий та ефективний трюк з водою, який допоможе заплутати комах та відігнати їх.

Наповніть кілька склянок водою та киньте в кожну чашку по копійці. Розмістіть їх біля свого барбекю та стола, і ви помітите, що мухи не пролетять повз них.

У цьому цікавому трюку використовується відображення світла, щоб заплутати комах та відігнати їх.

Вентилятор

Замість того, щоб руками відганяти надокучливих мух, комарів чи будь-яких інших комах, можна скористатися вентилятором.

Відомо, що комахи погано літають у вітряну погоду, тому поставте вентилятор біля стола. Потужний вітер допоможе захиститись від мух.

Скосіть траву

Регулярне скошування трави може допомогти позбутися популярної проблеми. Обов’язково підстрижіть траву перед приготуванням барбекю, щоб усунути потенційні місця схованок комах.

Окрім частого косіння газону, підтримуйте свій двір у порядку, згрібаючи листя та садове сміття, видаляючи бур’яни та обрізаючи зарослі кущі.

Як зробити спрей для відлякування мух

Комахи ненавидять запах ефірних олій, таких як лемонграс, лаванда та м'ята. Ви можете зробити свій власний натуральний спрей, просто додавши кілька крапель цих олій у воду в пульверизаторі.

Просто розпорошуйте цей натуральний засіб на кухні протягом дня