7 способов, которые помогут избавиться от мух и комаров во время отдыха на открытом воздухе

Главными вредителями обычно есть пчелы, мухи, осы и комары. Однако, к счастью, есть простые способы отпугнуть их во время обеда на открытом воздухе и держать их подальше от двора.

Зажгите свечи

Свечи из масла цитронеллы имеют выразительный запах (похожий на лаванду), которого насекомые пытаются держаться как можно дальше. После сжигания в воздухе останется аромат, который будет приятным для нас, но невыносимым для назойливых насекомых.

Имейте в виду, что свечи с цитронеллой наиболее эффективно отпугивают, если быть возле них. Поэтому, чем ближе вы к свече, тем меньше шансов, что вас будут беспокоить насекомые.

Растения могут отпугивать насекомых

Некоторые растения естественным образом отпугивают мух и держат их на расстоянии. Это объясняется тем, что некоторые растения содержат эфирные масла, создающие сильный запах, отпугивающий насекомых.

К таким растениям относят лаванду, хризантемы, бархатцы и лемонграсс.

Ароматные травы

Так же есть определенные ароматические травы, эффективно отпугивающие насекомых. Сюда входит базилик, розмарин и мята.

Можно собрать травы и разместить их на столах. В идеале наполните несколько ваз травами базилика, лаванды, розмарина или мяты. Когда вы разместите их вокруг своих столов, все ароматы будут достаточно сильными, чтобы отпугнуть комаров и других насекомых.

Цитрусовые

Запах цитрусовых категорически не нравится мухам и комарам. Кожи апельсинов, лимонов или грейпфрута можно разложить на столе. Так вас точно не будут беспокоить надоедливые насекомые во время отдыха на природе.

Трюк с водой

Есть интересный и эффективный трюк с водой, который поможет запутать насекомых и отогнать их.

Наполните несколько стаканов водой и бросьте в каждую чашку копейки. Разместите их возле барбекю и стола, и вы заметите, что мухи не пролетят мимо них.

В этом интересном трюке используется отражение света, чтобы запутать насекомых и отогнать их.

Вентилятор

Вместо того, чтобы руками отгонять надоедливых мух, комаров или любых других насекомых, можно воспользоваться вентилятором.

Известно, что насекомые плохо летают в ветреную погоду, поэтому поставьте вентилятор возле стола. Мощный ветер поможет защититься от мух.

Скосите траву

Регулярное скашивание травы может помочь избавится популярной проблемы. Обязательно подстригите траву перед приготовлением барбекю, чтобы устранить потенциальные места тайников насекомых

Кроме частого кошения газона, поддерживайте свой двор в порядке, сгребая листья и садовый мусор, удаляя сорняки и обрезая заросшие кусты.

Как сделать спрей для отпугивания мух

Насекомые ненавидят запах эфирных масел, таких как лемонграсс, лаванда и мята. Вы можете сделать свой собственный натуральный спрей, просто добавив несколько капель этих масел в воду в пульверизаторе.

Просто распыляйте это натуральное средство на кухне в течение дня