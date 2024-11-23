6 смачних рослин, які варто висаджувати на розсаду вдома вже в грудні

Грудень - чудовий час, щоб почати вирощувати розсаду вдома. Вирощування розсади в домашніх умовах не вимагає великих затрат, але важливо створити правильні умови: тепло, вологу і освітлення.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про шість культур, які варто посіяти саме зараз.

Селера

Селера (як коренева, так і з ніжкою) потребує багато часу для розвитку, тому її варто висаджувати раніше за інші овочі. Для цього готується легкий ґрунт із суміші чорнозему та піску. Насіння варто попередньо замочити, адже воно має жорстку оболонку.

Селера любить помірну температуру - близько +20 °C і регулярний полив. Сходи з'являються через 15-20 днів, після чого їх потрібно перемістити в світле місце. Розсада буде готова для пересадки у відкритий ґрунт у травні.

Перець

Перець, особливо його пізні сорти, потребує більше часу для зростання. Його насіння попередньо замочують у стимуляторі росту. Садити потрібно у пухкий і родючий ґрунт. Для гарного розвитку перцю необхідне яскраве світло і стабільна температура близько +24 °C.

Після появи перших листочків рослини пересаджують у глибші місткості, щоб забезпечити розвиток кореневої системи. Відстань між рослинами повинна бути не менш ніж 15 см.

Томати

Ранні сорти томатів чудово підходять для посіву в грудні. Для них ідеально підійде поживний ґрунт із додаванням компосту. Насіння спочатку пророщують у вологій тканині, після чого висівають у контейнери.

Потрібно підтримувати температуру +22-25 °C для дружніх сходів. Поливати томати слід помірно, аби уникнути грибкових захворювань. Через 2-3 тижні після появи справжніх листочків їх пікірують у окремі горщики.

Розсада томатів, яку висадять навесні, дасть швидкий врожай (фото: Freepik.com)

Баклажани

Баклажани досить вимогливі до умов вирощування. Їхнє насіння варто висівати в поживний ґрунт із додаванням торфу. Для пророщування потрібна температура +25 °C і достатнє освітлення.

Баклажани не переносять пересушування, тому ґрунт має бути постійно зволоженим. Через 4-5 тижнів розсаду пікірують, щоб стимулювати ріст коренів.

Суниця

Хоча суниця - не овоч, її також варто включити до грудневої програми посіву. Для неї потрібен легкий і зволожений ґрунт із додаванням піску. Насіння висівають поверхнево, злегка притискаючи до ґрунту, але не закриваючи його.

Посіви накривають плівкою, щоб створити парниковий ефект. Для пророщування необхідне яскраве освітлення і температура +18-22 °C. Вже навесні молода розсада стане основою для багатого ягідного врожаю.

Огірки

Огірки - швидкозростаюча культура, яку також можна висаджувати на розсаду в грудні. Для цього вибирають ранньостиглі сорти. Насіння висівають у пухкий і легкий ґрунт, тримають у теплій кімнаті з температурою +22-24 °C.

Сходи з'являються через 5-7 днів. Їх важливо регулярно поливати і забезпечувати гарним освітленням. До кінця зими розсада огірків буде готова до висадки у теплицю або інші укриття.