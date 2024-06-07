7 щоденних звичок, які допоможуть не хворіти та жити довго

Кожна людина хоче досягнути довголіття. Як виявилось, секрет щасливого, здорового та довгого життя ховається в простих щоденних звичках.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Мartha stewart .

Користь спорту

Усі знають, що фізичні вправи корисні для здоров’я. Це особливо корисно, коли ви дорослішаєте.

Фізична активність - це одна з найкращих речей, які ви можете зробити, щоб бути здоровими. Регулярні фізичні вправи можуть принести користь як вашому фізичному, так і когнітивному здоров’ю.

Доктор медичних наук Ніна Блахман розповіла, що а еробні вправи корисні для здоров’я серця, також пов’язані зі зниженим ризиком когнітивних розладів і деменції. Силові вправи сприяють здоров’ю кісток і зменшують наслідки остеопорозу.

Ідеальним є поєднання аеробних, силових і гнучких вправ.

Прагніть робити до 150 хв вправ на тиждень, що дорівнює 30 хв 5 разів на тиждень.

Уникнення куріння

За даними Американської легеневої асоціації, куріння є основною глобальною причиною захворювань і смерті, яким можна запобігти.

Люди, які курять, частіше хворіють на серцеві захворювання або мають серцевий напад, ніж люди, які цього не роблять.

Серед людей віком 60 років і старше, курці помирають у середньому на шість років раніше. Така звичка може спричинити рак, сліпоту, діабет та багато інших проблем.

Збалансоване харчування

Те, що ви їсте може мати величезний вплив на те, наскільки швидко ви старієте.

Лікар Одрі Чун рекомендує дотримуватись дієти, в основі якої багато фруктів і овочів, переважно рослинного походження, багато горіхів, ягід і зелених листових овочів".

Дієтолог Крістал Скотт рекомендує підживлюватися за допомогою збалансованої, насиченої поживними речовинами їжі, яка забезпечує вітаміни, мінерали, білки, корисні жири та вуглеводи.

Крім того, включення таких поживних речовин, як антиоксиданти може допомогти в боротьбі з окислювальним стресом, який сприяє пошкодженню клітин і старінню.

Міцний сон

Сон має важливе значення для загального здоров’я та функціонування. З віком кількість сну природним чином зменшується.

Літні люди повинні прагнути лягати спати щовечора в один і той же час і уникати дрімати вдень.

Мінімум алкоголю

Багато людей покладаються на алкоголь, щоб зняти стрес. Але надмірне вживання може завдати шкоди здоров’ю.

Зловживання алкоголем або його споживання понад рекомендовану кількість підвищує ризик захворювань печінки, серцево-судинних захворювань, травм і розладів.

Медики рекомендують взагалі не вживати або обмежити споживання.

Білок

Білок необхідний для підтримки м’язової маси, щільності кісток та імунної функції. З віком втрата м’язів стає все більш поширеною, тому достатнє споживання білка має вирішальне значення для збереження м’язової маси та функції.

Переконайтеся, що ви отримуєте достатню кількість. Можна включити нежирне м’ясо, рибу, яйця, молочні продукти, бобові та рослинні джерела білка, такі як тофу та кіноа.

Достатнє споживання омега-3 жирних кислот

Споживання звичайних джерел омега-3 жирних кислот, наприклад, жирної риби та горіхів може допомогти зменшити запалення та підтримати здоров’я мозку.

Дієтологи рекомендують споживати принаймні дві порції жирної риби на тиждень.