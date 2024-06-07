7 ежедневных привычек, которые помогут не болеть и жить долго

Каждый человек хочет добиться долголетия. Как оказалось, секрет счастливой, здоровой и долгой жизни скрывается в простых повседневных привычках.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Мartha stewart .

Польза спорта

Все знают, что физические упражнения полезны для здоровья. Это особенно полезно, когда вы взрослеете.

Физическая активность - это одна из лучших вещей, которые вы можете сделать, чтобы быть здоровыми. Регулярные физические упражнения могут принести пользу как вашему физическому, так и когнитивному здоровью.

Доктор медицинских наук Нина Блахман рассказала, что аэробные упражнения полезны для здоровья сердца, также связанные со сниженным риском когнитивных расстройств и деменции. Силовые упражнения способствуют здоровью костей и уменьшают последствия остеопороза.

Идеальным является сочетание аэробных, силовых и гибких упражнений.

Старайтесь делать до 150 мин упражнений в неделю, равное 30 мин 5 раз в неделю.

Избегание курения

По данным Американской легочной ассоциации, курение является основной глобальной причиной заболеваний и смерти, которые можно предотвратить.

Курящие люди чаще болеют сердечными заболеваниями или имеют сердечный приступ, чем люди, которые этого не делают.

Среди людей в возрасте 60 лет и старше, курильщики умирают в среднем на шесть лет раньше. Такая привычка может вызвать рак, слепоту, диабет и многие другие проблемы.

Сбалансированное питание

То, что вы едите, может оказать огромное влияние на то, насколько быстро вы стареете.

Врач Одри Чун рекомендует соблюдать диету, в основе которой много фруктов и овощей, преимущественно растительного происхождения, много орехов, ягод и зеленых листовых овощей.

Диетолог Кристал Скотт рекомендует подпитываться с помощью сбалансированной, насыщенной питательными веществами пищи, обеспечивающей витамины, минералы, белки, полезные жиры и углеводы.

Кроме того, включение таких питательных веществ, как антиоксиданты может помочь в борьбе с окислительным стрессом, способствующим повреждению клеток и старению.

Крепкий сон

Сон имеет большое значение для общего здоровья и функционирования. С возрастом количество сна естественным образом уменьшается.

Старики должны стремиться ложиться спать каждый вечер в одно и то же время и избегать дремать днем.

Минимум алкоголя

Многие полагаются на алкоголь, чтобы снять стресс. Но чрезмерное употребление может нанести вред здоровью.

Злоупотребление алкоголем или его потребление свыше рекомендуемого количества повышает риск заболеваний печени, сердечно-сосудистых заболеваний, травм и расстройств.

Медики рекомендуют вообще не употреблять или ограничить потребление.

Белок

Белок необходим для поддержания мышечной массы, плотности костей и иммунной функции. С возрастом утрата мускул становится все более всераспространенной, потому достаточное потребление белка имеет решающее значение для сохранения мышечной массы и функции.

Убедитесь, что вы получаете достаточное количество. Можно включать нежирное мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, бобовые и растительные источники белка, такие как тофу и киноа.

Достаточное потребление омега-3 жирных кислот

Потребление обычных источников омега-3 жирных кислот, например жирной рыбы и орехов, может помочь уменьшить воспаление и поддержать здоровье мозга.

Диетологи рекомендуют употреблять по крайней мере две порции жирной рыбы в неделю.