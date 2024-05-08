"Я думав, що протримаюся приблизно до 70". 93-річний бігун розкрив секрети молодості та харчування

Британець Джордж Старбрук - відомий спортсмен, який пробіг 52 марафони. Йому 93 роки та він тренується в спортзалі шість разів на тиждень.

Як йому це вдається, в чому секрет довголіття, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Guardian.

Історія 93-річного спортсмена

Джордж займається плаванням майже 80 років - з підліткового віку. Майстерність відточував під час служби в армійському медичному корпусі.

Щоб відсвяткувати своє 80-річчя, він проплив близько милі через затоку між шотландськими островами Юра та Скарба. Він як і раніше плаває тричі на тиждень та грає у водне поло.

Старбрук також захопився бігом у 53 роки, він показав особистий результат у марафоні - 4 години 14 хвилин у Північному Уельсі на рубежі століть.

Востаннє він завершував гонку на 26,2 милі в 2019 році, коли йому було 88.

Він був найстаршим фінішувальником Лондонського марафону Virgin Money 2018 року, йому було 87 років. За словами британця, лікар сказав йому припинити бігати, але він його не послухався.

Джордж обожнює марафони (Скриншот)

Секрети молодості Джорджа

93-річний Джордж розповідає, що спорт та фізична форма у нього в генах.

"Я не роблю нічого особливого, хоча я ніколи не курив і не пив багато. Моє харчування абсолютно нормальне. Вранці я їм кашу, багато овочів і майже не вживаю смаженого", - зізнався він.

Джордж майже не вживає смаженого (Скриншот)

Також секрет молодості полягає в тому, що треба менше турбуватися через дрібниці.

Час від часу він має проблеми зі здоров’ям, у тому числі невеликий артрит одного коліна та деякі проблеми з серцем.

"Я думав, що протримаюся приблизно до 70 років", - резюмував британець.