7 щоденних речей, які псують і старять вашу шкіру: як цього уникнути

Звісно з роками ніхто з нас не стає молодшим, але тонус нашої шкіри ми можемо підтримувати протягом життя.

Що псує наш зовнішній вигляд, і як цього уникнути, розповіли лікарі з DOC.UA.

Зверніться до сертифікованого дерматолога, якщо вам не подобається якість вашої шкіри.

Дбайливо ставтеся до своєї шкіри: використовуйте м'які очищувальні засоби, мийтеся в теплій, а не гарячій воді, використовуйте крем, лосьйон або гель під час гоління, а також чисту гостру бритву.

Використовуйте засоби для догляду, які відповідають потребам вашої шкіри.

Захищайте шкіру від сонця. Щодня перед виходом на вулицю наносьте сонцезахисний крем.

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