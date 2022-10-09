UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

7 щоденних речей, які псують і старять вашу шкіру: як цього уникнути

Фото: Як уникнути старіння і псування шкіри (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Звісно з роками ніхто з нас не стає молодшим, але тонус нашої шкіри ми можемо підтримувати протягом життя.

Що псує наш зовнішній вигляд, і як цього уникнути, розповіли лікарі з DOC.UA.

Основні причини, через які псується шкіра:

  • Неякісна косметика
  • Нестача сну
  • Куріння
  • Погода
  • Алкоголь
  • Стрес
  • Процес старіння

Як покращити вашу шкіру

Захищайте шкіру від сонця. Щодня перед виходом на вулицю наносьте сонцезахисний крем.

Регулярно очищуйте шкіру.

Використовуйте засоби для догляду, які відповідають потребам вашої шкіри.

Регулярно періть постіль та рушники.

Дбайливо ставтеся до своєї шкіри: використовуйте м'які очищувальні засоби, мийтеся в теплій, а не гарячій воді, використовуйте крем, лосьйон або гель під час гоління, а також чисту гостру бритву.

Киньте курити.

Дотримуйтесь здорової дієти, їжте багато фруктів, овочів, цільного зерна, нежирних білків.

Пийте багато рідини.

Керуйте стресом.

Зверніться до сертифікованого дерматолога, якщо вам не подобається якість вашої шкіри.

Раніше ми писали, які родимки у дітей можуть бути небезпечними.

Також читайте про 7 хвороб, які загострюються восени.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровьекожа