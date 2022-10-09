7 ежедневных вещей, которые портят и старят вашу кожу: как этого избежать

Основные причины, по которым портится кожа:

Некачественная косметика

Недостаток сна

Курение

Погода

Алкоголь

Стресс

Процесс старения

Как улучшить вашу кожу

Защищайте кожу от солнца. Каждый день перед выходом на улицу наносите солнцезащитный крем.

Регулярно очищайте кожу.

Используйте средства по уходу, которые отвечают потребностям вашей кожи.

Регулярно стирайте постель и полотенца.

Бережно относитесь к своей коже: используйте мягкие очищающие средства, мойтесь в теплой, а не горячей воде, используйте крем, лосьон или гель во время бритья, а также чистую острую бритву.

Бросьте курить.

Соблюдайте здоровую диету, ешьте много фруктов, овощей, цельного зерна, нежирных белков.

Пейте много жидкости.

Управляйте стрессом.

Обратитесь к сертифицированному дерматологу, если вам не нравится качество кожи.