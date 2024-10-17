7 серіалів від HBO, які захочеться подивитися двічі. Добірка для тих, хто втомився шукати щось цікаве

"Пінгвін"

Цей серіал - спін-офф фільму "Бетмен", який вийшов у 2022 році. У ньому ви більше дізнаєтеся про Освальда - злочинця "Оза". І навіть якщо не вважаєте себе фаном стрічок про супергероїв, дайте цій драмі шанс, адже вона може дуже приємно здивувати.



"Реальна кров"

Містична історія розповість про вампіра, який зустрічає дівчину, яка вміє читати думки. Вбивства, таємниці, пристрасть та несподівані сюжетні лінії - цей серіал недарма став дуже популярним. Ба більше, ви можете захотіти передивитися його ще раз, адже він не набридає.



"Садівники"

Міні-серіал розповість про чоловіка та його жінку, яких важко назвати вбивцями та маніяками. Втім, подружжя настільки вдало приховує власні секрети, що потім здається, ніби вони - справжнє зло.



"Знищення"

Цей серіал починається з того, що жінка, життя якої можна було вважати ідеальним, опиняється в епіцентрі скандалів. Її чоловік раптово зникає, що стає лише першою проблемою, адже далі ситуація стає ще більш напруженою. І з усім цим їй доводиться боротися самотужки.



"Неймовірні" (Небувалі)

Історія про жінок, які мають надприродні здібності та вимушені боротися за власне виживання, змусить затамувати подих. Сюжет розгортається в атмосферному Лондоні, а гра головних героїнь мало кого залишить байдужим.

"Підпільна імперія"

Серіал розповість про те, як злочинці минулого сторіччя вирішили розбагатіти на тлі введення "сухого закону". Великі гроші - завжди великі ризики і велика конкуренція. А тому ті, хто береться за авантюри, обов'язково опиняться у дуже небезпечних та цікавих ситуаціях.



"Спадкоємці"

Серіал, як зрозуміло з назви, розповість про родину, в якій дуже забезпечений батько намагається обрати спадкоємця. Чоловік виховав трьох синів, але вони зовсім інші, він дуже боїться довірити їм справу свого життя. А тому ухвалить дуже оригінальне рішення.