7 серіалів від Apple TV, від яких ви будете в захваті. Сюжети на будь-який смак

"Заради сестри"

Як зрозуміло з назви, сюжет будується навколо сестер, яких у цьому серіалі аж п'ять. Вони залишилися без батьків, а тому дорослішали разом. І кожна з них пообіцяла, що завжди буде підтримувати всіх сестер. Втім, потім це зіграє з ними дуже злий жарт.

"Розрив"

Цей серіал змусить вас затамувати подих. У ньому чоловік наважується повністю "розділити" своє життя на дві частини - робота та особисте. І це робиться хірургічним шляхом, коли науковці відокремлюють одні спогади від інших. Чим це закінчиться?

"Створити сім'ю"

Цікавий та одночасно щемливий сюжет розповість про молоду пару, яка не може завести дітей. Тому чоловік та жінка вирішать усиновити дитину, хоча навіть не підозрювали, які пригоди на них чекатимуть.

"П'ять днів у лікарні"

Моторошний та реалістичний серіал, який зняли за книгою, вас не розчарує. НА вас чекає історія про лікарню, яка опиняється в епіцентрі жахливого урагану. І поки рятувальники роблять свою справу, медикам доводиться боротися за життя всіх пацієнтів.

"Шмигадун!"

Смішний та веселий, легкий та цікавий - музична комедія допоможе вам забути про все погане й повністю поринути в світ пригод. Сюжет побудовано так, що ви будете постійно дивуватися й навіть не вгадаєте, чим все закінчиться.

"Платонічне кохання"

А цей серіал змусить вас реготати. Головні герої - колишні однокласники, яких знову зводить доля, коли вони вже дорослі. Але чоловік та жінка йшли дуже різними шляхами, а тому нині їм буде непросто порозумітися, хоча й не обійдеться без романтики.

"Мозкоправ по сусідству" (Терапія без кордонів)

В центрі сюжету - психіатр, який використовував своїх пацієнтів, аби набивати грошима гаманець. Ви побачите, як чоловік маніпулював й видурював з людей все, що йому заманеться. І це вас вразить.