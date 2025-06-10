7 серіалів Netflix, які підкорюють світ: що дивляться просто зараз

"Джинні й Джорджія"

Новий сезон про життя мами Джорджії після переїзду в нове місто з донькою та сином продовжує вражати сюжетними поворотами. Цього разу над головною героїнею нависла загроза ув'язнення. Чи зможе вона вийти сухою з води?



"Відділ нерозкритих справ"

Цікавий кримінальний серіал про зухвалого, але видатного детектива. Головний інспектор Карл Морк стає керівником нового поліцейського відділку в Единбурзі, де разом з іншими експертами розплутує старі справи.



"Любов, смерть плюс роботи"

Анімаційна антологія про страхітливих істот і божевільні несподіванки для дорослих. Кожен епізод - окрема історія, яка поєднує фентезі, жахи та чорний гумор.



"Сирени"

Головна героїня опиняється в незвичному для себе середовищі, коли починає хвилюватися через занадто близькі стосунки молодшої сестри з її заможною керівницею. Опинившись у розкішному маєтку, вона починає шукати відповіді та відкриває неймовірні таємниці.



"Чорне дзеркало 7"

Захопливий серіал-антологія, який занурює у вир заплутаних історій, повернувся з новим сезоном. Нові історії, де все не те, чим здається, вражають не менше за попередні.



"Пульс"

Персонал лікарні у Маямі намагається долати медичні кризи на тлі природної стихії та скандального викриття особистих стосунків між керівником та підлеглою.



"Ти"

Фінальна частина історії, де славнозвісний Джо Голдберг повертається до рідного міста і зіштовхується з привидами свого минулого.