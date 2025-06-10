7 сериалов Netflix, которые покоряют мир: что смотрят прямо сейчас

"Джинни и Джорджия"

Новый сезон о жизни мамы Джорджии после переезда в новый город с дочерью и сыном продолжает поражать сюжетными поворотами. На этот раз над главной героиней нависла угроза заключения. Сможет ли она выйти сухой из воды?



"Отдел нераскрытых дел"

Интересный криминальный сериал о дерзком, но выдающемся детективе. Главный инспектор Карл Морк становится руководителем нового полицейского участка в Эдинбурге, где вместе с другими экспертами распутывает старые дела.



"Любовь, смерть плюс работы"

Анимационная антология об ужасающих существах и безумных неожиданностях для взрослых. Каждый эпизод - отдельная история, которая сочетает фэнтези, ужасы и черный юмор.



"Сирены"

Главная героиня оказывается в непривычной для себя среде, когда начинает волноваться из-за слишком близких отношений младшей сестры с ее богатой руководительницей. Оказавшись в роскошном поместье, она начинает искать ответы и открывает невероятные тайны.



"Черное зеркало 7"

Увлекательный сериал-антология, который погружает в водоворот запутанных историй, вернулся с новым сезоном. Новые истории, где все не то, чем кажется, впечатляют не меньше предыдущих.



"Пульс"

Персонал больницы в Майами пытается преодолевать медицинские кризисы на фоне природной стихии и скандального разоблачения личных отношений между руководителем и подчиненной.



"Ты"

Финальная часть истории, где знаменитый Джо Голдберг возвращается в родной город и сталкивается с призраками своего прошлого.