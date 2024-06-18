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7 садових рослин, які змусять мух триматися подалі

Які рослини відганяють мух влітку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Тільки-но приходять теплі дні літа, з'являються набридливі летючі комахи - плодові та кімнатні мухи, мошки та ґедзі. Однак, окрім спреїв-репелентів, відганяє мух і запах певних рослин.

Про те, які квіти відлякують мух, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart.

Базилік

Базилік (фото: Freepik)

Базилік має гарне глянцеве зелене листя і чудовий аромат. Це одна з найбільш популярних кулінарних трав у світі - і улюблена садова рослина багатьох.

Та крім цього, сильний аромат базиліка відлякує мух і водночас приваблює корисних комах, таких як метелики.

Лавр

Сушений лавр (фото: Freepik)

Лавр, який може стати невеликим деревом, зазвичай обрізають як гарний кущ - або вирощують в горщиках. Листя цієї привабливої садової рослини використовується у супах та рагу, а також використовується для відлякування комах.

До того ж мух може відлякати аромат не лише свіжого, а й сушеного листя - проте його дія буде не такою ефективною.

Лаванда

Лаванда (фото: Freepik)

Лаванда має безліч чудових відтінків, включно з рожевим, фіолетовим і білим, і може "похвалитися" досить корисними властивостями.

Лаванду часто використовують у косметичних, лікувальних та ремісничих цілях. Аромат цієї рослини нерідко використовується в парфумерії - а приємний трав'яний запах також може відлякувати комах.

Розмарин

Розмарин (фото: Freepik)

Розмарин має великий потенціал в кулінарії - його використовують для надання аромату стравам з м'яса, наприклад, яловичини, з птиці та морепродуктів, а також молочним продуктам, таким як сири, і стравам з продуктів з крохмалем, наприклад, картоплі.

А чудовий аромат розмарину додає чарівності саду і відлякує мух, водночас приваблюючи корисних комах-запилювачів.

Лемонграс

Лемонграс (фото: Wikipedia)

Лемонграс або ж лимонна трава - родич цитронели, олія якої використовується в натуральних репелентах від комах і подібних продуктах. Також лемонграс активно використовують в кулінарії. Однак слідкуйте за тим, щоб уникнути заморозків, яких боїться рослина.

Запашна пеларгонія

Запашна пеларгонія (фото: Wikipedia)

Ці чудові квітучі трави виділяють свій аромат завдяки оліям, що містяться в їхньому листі - особливо коли листя з чимось контактує. Окрім відлякування мух, аромат може також діяти як непоганий репелент від комарів.

Проте слід зазначити, що запашна пеларгонія може бути отруйною для домашніх тварин, а її надзвичайно сильний запах полюбляють не всі.

Чорнобривці

Чорнобривці (фото: Freepik)

Чорнобривці роблять приємний акцент в саду - їхнє відоме веселе жовте або помаранчеве забарвлення завжди робить ділянку яскравою плямою. Крім цього, аромат чорнобривців відлякує комах, зокрема мух, а також кроликів та інших диких тварин.

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