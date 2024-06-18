7 садовых растений, которые заставят мух держаться подальше

Базилик

Базилик (фото: Freepik)

Базилик имеет красивые глянцевые зеленые листья и великолепный аромат. Это одна из самых популярных кулинарных трав в мире - и любимое садовое растение многих.

Но кроме этого, сильный аромат базилика отпугивает мух и привлекает полезных насекомых, таких как бабочки.

Лавр

Сушеный лавр (фото: Freepik)

Лавр, который может стать небольшим деревом, обычно обрезают как красивый куст или выращивают в горшках. Листья этого привлекательного садового растения используются в супах и рагу, а также используются для отпугивания насекомых.

К тому же мух может отпугнуть аромат не только свежих, но и сушеных листьев - однако их действие будет не столь эффективным.

Лаванда

Лаванда (фото: Freepik)

Лаванда имеет множество великолепных оттенков, включая розовый, фиолетовый и белый, и может "похвастаться" достаточно полезными свойствами.

Лаванда часто используется в косметических, лечебных и ремесленных целях. Аромат этого растения нередко используется в парфюмерии - а приятный травяной запах также может отпугивать насекомых.

Розмарин

Розмарин (фото: Freepik)

Розмарин имеет большой потенциал в кулинарии - его используют для придания аромата блюдам из мяса, например, говядины, из птицы и морепродуктов, а также молочным продуктам, таким как сыры, и блюдам из продуктов с крахмалом, например картофеля.

А прекрасный аромат розмарина придает очарованию саду и отпугивает мух, привлекая полезных насекомых-опылителей.

Лемонграсс

Лемонграсс (фото: Wikipedia)

Лемонграсс или же лимонная трава - родственник цитронеллы, масло которой используется в натуральных репеллентах от насекомых и подобных продуктах. Также лемонграсс активно используют в кулинарии. Однако следите за тем, чтобы не было заморозков, которых боится растение.

Душистая пеларгония

Душная пеларгония (фото: Wikipedia)

Эти прекрасные цветущие травы выделяют свой аромат благодаря маслам, содержащимся в их листьях - особенно когда листья с чем-то контактируют. Кроме отпугивания мух аромат может также действовать как неплохой репеллент от комаров.

Однако следует отметить, что душистая пеларгония может быть ядовитой для домашних животных, а ее очень сильный запах любят не все.

Бархатцы

Бархатцы (фото: Freepik)

Бархатцы делают приятный акцент в саду - их известная веселая желтая или оранжевая окраска всегда делает участок ярким пятном. Кроме этого, аромат бархатцев отпугивает насекомых, в том числе мух, а также кроликов и других диких животных.