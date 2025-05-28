7 рослин, які не можна садити біля троянд: вони "задушать" квіти

М’ята

М’ята швидко розростається завдяки підземним пагонам і може повністю заполонити ділянку біля троянд. Її сильний аромат хоч і відлякує деяких шкідників, але перебиває ніжний запах троянд, що важливо для залучення запилювачів.

Крім того, м’ята затінює троянди, забирає вологу та поживні речовини. Через це кущі троянд слабшають, менше цвітуть і гірше розвиваються. Її краще садити окремо у контейнерах або на відстані.

Фенхель

Фенхель виглядає декоративно, але його не варто садити поруч із трояндами. Він дуже вимогливий до поживних речовин і виснажує ґрунт, поглинаючи азот, фосфор і калій. Ці ж елементи життєво необхідні трояндам для росту та цвітіння.

До того ж фенхель приваблює попелиць і може переносити хвороби, зокрема борошнисту росу. В результаті троянди стають слабкими, а їхнє цвітіння знижується.

Соняшники

Соняшники, хоч і легко вирощуються, не підходять як сусіди трояндам. Вони мають потужну кореневу систему та активно поглинають поживні речовини, забираючи у троянд найнеобхідніше.

Крім того, соняшники займають багато місця і затіняють інші рослини. Їхнє коріння перешкоджає розвитку коренів троянд. В результаті троянди втрачають силу й гірше цвітуть.

Соняшники - погані сусіди для троянд (фото: Freepik.com)

Гортензії

Гортензії, хоч і красиві, мають зовсім інші вимоги до умов вирощування. Вони полюбляють тінь, тоді як трояндам необхідне яскраве сонячне світло.

Якщо посадити їх поруч, гортензії можуть затінити троянди, що призведе до слабких стебел і бідного цвітіння. Таке сусідство не дозволяє трояндам повноцінно розвиватися. Тому краще висаджувати ці рослини на різних ділянках саду.

Іпомея

Іпомеї швидко ростуть і здатні обвивати все на своєму шляху, зокрема й троянди. Їхні сильні пагони здушують стебла троянд, обмежуючи доступ до світла. Це негативно впливає на ріст і здоров’я трояндових кущів.

А ще коріння іпомеї активно конкурує з трояндами за воду і поживні речовини. Таке сусідство може призвести до ослаблення та навіть загибелі троянд.

Бузок

Бузок і троянди можуть виглядати гармонійно, але в дійсності вони конкурують за ресурси. Обидві рослини мають розвинену кореневу систему і споживають багато води та поживних речовин. Через це вони послаблюють одна одну, знижуючи кількість бутонів і силу росту.

До того ж і бузок, і троянди схильні до одних і тих самих хвороб, наприклад борошнистої роси. Сусідство збільшує ризик зараження й ускладнює догляд.

Бузок конкурує з трояндами за поживні речовини (фото: Pixabay.com)

Горіхи

Деякі дерева, зокрема волоські горіхи, виділяють у ґрунт токсичні речовини. Вони містять юглон - сполуку, що гальмує розвиток багатьох рослин, включно з трояндами.

Під впливом юглону у троянд жовтіє листя, в’януть пагони, а з часом рослина може повністю загинути. Горіхові дерева утворюють отруйну зону навколо коренів. Тому їх не слід садити поруч із трояндовими кущами.