7 растений, которые нельзя сажать возле роз: они "задушат" цветы

Мята

Мята быстро разрастается благодаря подземным побегам и может полностью заполонить участок возле роз. Ее сильный аромат хоть и отпугивает некоторых вредителей, но перебивает нежный запах роз, что важно для привлечения опылителей.

Кроме того, мята затеняет розы, забирает влагу и питательные вещества. Из-за этого кусты роз слабеют, меньше цветут и хуже развиваются. Ее лучше сажать отдельно в контейнерах или на расстоянии.

Фенхель

Фенхель выглядит декоративно, но его не стоит сажать рядом с розами. Он очень требователен к питательным веществам и истощает почву, поглощая азот, фосфор и калий. Эти же элементы жизненно необходимы розам для роста и цветения.

К тому же фенхель привлекает тлю и может переносить болезни, в частности мучнистую росу. В результате розы становятся слабыми, а их цветение снижается.

Подсолнухи

Подсолнухи, хоть и легко выращиваются, не подходят в качестве соседей розам. Они имеют мощную корневую систему и активно поглощают питательные вещества, забирая у роз самое необходимое.

Кроме того, подсолнухи занимают много места и затеняют другие растения. Их корни препятствуют развитию корней роз. В результате розы теряют силу и хуже цветут.

Подсолнухи - плохие соседи для роз (фото: Freepik.com)

Гортензии

Гортензии, хоть и красивые, имеют совсем другие требования к условиям выращивания. Они любят тень, тогда как розам необходим яркий солнечный свет.

Если посадить их рядом, гортензии могут затенить розы, что приведет к слабым стеблям и бедному цветению. Такое соседство не позволяет розам полноценно развиваться. Поэтому лучше высаживать эти растения на разных участках сада.

Ипомея

Ипомеи быстро растут и способны обвивать все на своем пути, в том числе и розы. Их сильные побеги душат стебли роз, ограничивая доступ к свету. Это негативно влияет на рост и здоровье розовых кустов.

А еще корни ипомеи активно конкурируют с розами за воду и питательные вещества. Такое соседство может привести к ослаблению и даже гибели роз.

Сирень

Сирень и розы могут выглядеть гармонично, но в действительности ониконкурируют за ресурсы. Оба растения имеют развитую корневую систему и потребляют много воды и питательных веществ. Из-за этого они ослабляют друг друга, снижая количество бутонов и силу роста.

К тому же и сирень, и розы подвержены одним и тем же болезням, например мучнистой росе. Соседство увеличивает риск заражения и усложняет уход.

Сирень конкурирует с розами за питательные вещества (фото: Pixabay.com)

Орехи

Некоторые деревья, в частности грецкие орехи, выделяют в почву токсичные вещества. Они содержат юглон - соединение, тормозящее развитие многих растений, включая розы.

Под влиянием юглона у роз желтеют листья, вянут побеги, а со временем растение может полностью погибнуть. Ореховые деревья образуют ядовитую зону вокруг корней. Поэтому их не следует сажать рядом с розовыми кустами.