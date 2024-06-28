7 изюминок Черновцов, которые обязательно нужно увидеть. Куда пойти в первую очередь

Черновцы - старинный украинский город на западе Украины. Первое упоминание о городе, из которого выросли современные Черновцы, историки нашли в 1076 году. Город славится интересной архитектурой и несколько раз занимал важные места в различных рейтингах туристической привлекательности и комфортности. А еще его называют "песенной столицей".

Какие выдающиеся и интересные места нужно посетить в Черновцах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Дом-корабль или "Шифа"

Расположен на пересечении улиц Главной и Шолом-Алейхема. Дом-корабль - это изюминка всех архитектурных памятников Черновцов. Это один из самых первых каменных домов, построенный в конце 19 века, и местные до сих пор называют его на старый манер "шифа", что в переводе с немецкого означает корабль.

Снаружи дом очень напоминает корабль по строению. Зауженный фасад напоминает корабельный нос, направленный на юг.

На втором этаже расположен просторный балкон, похожий на палубу, а также маленькая башня, напоминающая мачту.

Вокруг дома ходят легенды, что очень богатый торговец построил его для своего брата мореплавателя.

Дом-корабль "Шифа" (фото: Википедия)

Кофейня-музей

Расположена на улице Ольги Кобылянской 30. Главной особенностью является то, что в заведении, кроме вкусного кофе, есть большая коллекция скульптур, картин и других художественных произведений, изображающих историю и культуру Черновцов.

Это первое в городе кофейню более ста лет назад открыли австрийские предприниматели Макс Аписдорф и Вольманн. Интерьер кафе оформлен в старинном стиле и обилием аутентичных вещей.

Здесь есть коллекция керосиновых ламп и более ста видов кирпичных клейм. Старинный телефон, патефон, рабочий кассовый аппарат, стены украшают документы и банкноты.

В меню представлены традиционные австрийские десерты, а также более 16 сортов заварного кофе, который готовится из зерен обжарки из разных стран мира. Фишкой заведения есть то, что кофе или чай здесь могут приготовить в старинных самоварах прямо за вашим столиком.

Кофейня-музей (фото: Елена Король)

Дом Ольги Кобылянской

Расположен на улице Г. Димитрова 5. Дом является символом культурного наследия Черновцов, который напоминает о выдающейся украинской писательнице.

В настоящее время это Черновицкий литературно-мемориальный музей Ольги Кобылянской, который был открыт 27 ноября 1944 года. Музей состоит из пяти залов.

В трех из них раскрывается жизненный и творческий путь писательницы, а в мемориальных комнатах (рабочий кабинет и спальня) все представлено так, как было в ее жизни.

В них экспонируются личные вещи Кобылянской, а также мебель которой она пользовалась. Говорят, что выдающаяся писательница Леся Украинка любила гостить в этом доме.

Дом-музей Ольги Кобылянской (фото: Википедия)

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

По совместительству это бывшая резиденция митрополитов Буковины и Далмации. Комплекс состоит из Главного, Семинарского и Монастырского корпуса, а между ними просторный внутренний двор.

В настоящее время это главные корпуса Черновицкого университета. Это сооружение очень часто сравнивают с Хогвартсом. Архитектура университета поражает своей красотой и величеством, а по территории университета можно гулять часами.

Также на территории комплекса находится церковь и уникальный дендропарк. В 2011 году сессия комитета ЮНЕСКО приняла решение о включении центрального корпуса университета в список Всемирного культурного наследия.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (фото: Википедия)

Черновицкий скансен

В окрестностях города расположен Черновицкий областной музей архитектуры и быта. Скансен составляет 9 гектаров аутентичной культуры. В одном месте собраны традиции Хотинщины, Западного Поднестровья, Прикарпатья, Гуцульщины и даже Древней Буковины.

Также, на территории возведена музейная церковь – Николаевская, построенная в 1810 году. В Украине много скансенов: во Львове, Киеве, Ужгороде и Переяславе-Хмельницком, но каждый из них отличается аутентикой и подходом к изображению старинной культуры.

Черновицкий скансен (фото: Википедия)

Театральная площадь

Это одна из центральных и старейших площадей города. Самым красивым сооружением этой площади является Черновицкий театр имени Ольги Кобылянской. Справа от театра построен дом бывшего Еврейского народного дома.

Также это место выдающееся тем, что здесь есть аллея Звезд, подобная Голливудской аллее славы, где собраны имена творивших и продолжающих творить историю города.

Театральная площадь (фото: Википедия)

Турецкая площадь (сейчас площадь Пресвятой Марии)

Одна из древнейших площадей города. Главной достопримечательностью здесь является колодец, который имел много названий. Сначала это был Княжеский или Хозяйственный колодец, названный в честь находящейся неподалеку церкви, а ныне это Турецкий колодец, самый древний колодец на территории Буковины.

Долгое время возле этой площади праздновали Крещение. Вокруг этой памятки ходят легенды, но одна из них связана еще со временами Османских походов. Паша сделал предложение девушке, чтобы та стала одной из его жен, однако получил отказ.

Через некоторое время турок встретил эту девушку еще раз, но она бросилась от него убегать, прыгнула в колодец, где утонула.

Турецкая площадь (фото: Википедия)