7 речей, які не варто позичати навіть близьким друзям та рідним: ось, що говорять забобони

Одяг

Вважається, що одяг забирає енергетику власника, тому позичити одяг означає поділитися своїм щастям. До того ж на тканині може залишитися й "заряд" людини, яка вбралася після господаря речей.

Якщо одяг позичити все ж необхідно, радять символічно "продати" його або віддати в оренду, попросивши за нього хоча б копійку. Крім цього, після попереднього власника, одяг краще випрати.

Взуття

За повір'ями, взуття накопичує не лише енергетику, а й може змусити тимчасового власника розділити долю попереднього. З цієї причини взуття, як і одяг, рекомендують купувати, а не позичати.

Проте внутрішню поверхню чоботів потрібно ретельно обробити, щоб не підхопити грибок.

Гребінець

Вірять, що волосся - один з найбільших "сховків" енергетики людини, яке утримує спогади, здоров'я, природну силу та емоції. Не дивно, що гребінець з часом має таку ж здатність.

Позичити комусь гребінець, згідно з прикметами, означає віддати свою енергію. Крім цього, такий забобон має практичне підґрунтя: гребінець - це особиста річ, через яку можуть передатися шкірні інфекції.

Біжутерія та прикраси

Дорогоцінні прикраси проводять енергію ще краще, ніж побутові речі. Особливо потужні "провідники" - місячний камінь, кришталь, діамант та срібло.

Енергетику з каменів та металів не можна знищити навіть продавши чи купивши - після купівлі прикраси, її слід "змивати", спочатку замочивши прикраси в солоній воді, а потім промивши під краном. Інакше прикраса після повернення може "нашкодити" власнику.

Дзеркало

Дзеркала звіддавна вважаються дверима в потойбічний світ. Тому позичання навіть маленького люстерка може призвести до втрати енергії тимчасового власника або до років нещасть.

Ножі

Ножі, пилки та інші гострі предмети ніколи не можна комусь позичати або дарувати. Вважається, що це ритуальний предмет, на який можна легко страшне прокляття - потім воно повертається власнику разом з річчю.

Віник

За віруваннями, віник можна виносити з житла лише у разі заміни на новий. Адже під цим предметом живе господар будинку - домовик, який відповідає за добробут.

Тому позичати віник будь-кому категорично не слід - згідно з прикметами, з ним можна віддати в іншу оселю своє щастя.