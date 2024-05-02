7 речей, які розумні люди ніколи не публікують у соціальних мережах

Особисті дані

Люди, які себе цінують, вони дуже обережні зі своїми особистими даними. Вони ніколи не публікують у соціальних мережах такі речі, як домашня адреса, номер телефону чи особиста електронна адреса.

Все тому, що це може призвести до крадіжки особистих даних або інших серйозних проблем.

Фінансова інформація

Ще одна річ, яку ніколи не варто публікувати у соціальних мережах, це фінансова інформація. Це включає такі речі, як відомості про зарплату та інформацію про банківський рахунок.

По-перше, це питання безпеки. Ви ніколи не знаєте, хто може це побачити і що вони можуть зробити з цією інформацією.

Завжди краще не виставляти напоказ багатство на публічних платформах.

Скарги про роботу або колег

Ніколи не варто висловлювати свої скарги про роботу в соціальних мережах.

Звичайно, у всіх нас бувають дні, коли на роботі все йде не так, або колега діє на нерви. Замість того, щоб опублікувати скаргу, краще подякувати за виклик та зробити висновки.

Тримайте робочі вигуки якомога далі від соціальних мереж. Це більш професійно.

Постійна самореклама

Розумні люди знають важливість балансу в своїх публікаціях у соціальних мережах.

Вони уникають постійної самореклами. Чудово ділитися своїми досягненнями та прогресом, але якщо робити це занадто часто, то це може виглядати як хвастощі.

Образливий вміст

Розумні люди завжди звертають увагу на те, що вони публікують та переконуються, що воно не є образливим. Це включає жарти, меми, коментарі або будь-який вміст, який потенційно може когось образити.

Неперевірена інформація

Потрібно завжди перевіряти достовірність інформації, якою ви ділитеся в соціальних мережах. Ніколи не публікуйте не перевірених новин чи інформації.

Експерти розповіли, що неправдива інформація поширюється в шість разів швидше. Тому варто бути обережними.

Образливі коментарі чи відповіді

Люди повинні розуміти силу своїх слів і ніколи не використовувати їх, щоб заподіяти біль іншим. Не потрібно писати образливих коментарів чи відповідей у ​​соціальних мережах.

Нормально з кимось не погоджуватися, але завжди робіть це з повагою. Соціальні мережі мають бути місцем для здорових розмов і позитивної взаємодії.