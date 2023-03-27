7 реальних причин зради: все набагато простіше, ніж ви думали

Чому ж зрада?

Як зазначають психологи, починаючи стосунки з кимось одним, ми не втрачаємо нагоду помічати інших людей навколо, відзначати їхню привабливість. І визнати, що хтось, окрім вашого постійного партнера, вам цікавий – це не загроза для стосунків. Загроза – коли бажання щось змінити стає нав'язливим.

Загроза - коли слідом за швидкоплинним захопленням слідує обман, нечесна поведінка з постійним партнером. Загрозу несе виправдання – мовляв, усі так живуть і це нормально, і це при тому, що ваш партнер від початку заявляв, що для нього це є неприйнятним.

Потреба підвищення самооцінки

Так часто буває, коли людина стала жертвою газлайтингу, їй давали зрозуміти, що вона "нікчемна". Втративши впевненість у собі, такі партнери навіть у міцних стосунках шукатимуть додаткову порцію кохання, керуючись формулою: чим більше людей мене люблять, тим краще. Але внутрішні комплекси цього не зникають.

Яскраві приклади: чоловік постійно принижує свою дружину, і вона виривається на волю, щоби відчути себе "важливою і потрібною". Дружина постійно пиляє чоловіка, принижує його, і він починає шукати схвалення та ласку десь на стороні.

Проблеми у стосунках

Попри те, що найпростіший шлях при виникненні проблем - відверто поговорити з близькою людиною або сходити до психолога, багато пар вибирають вкрай складний шлях. Вони замовчують проблеми, у них не повертається язик сказати, що щось "зламалося". І починають перемикати увагу на іншу людину.

Уникнення

Є дуже складний тип уподобання у стосунках, який зустрічається набагато частіше, ніж ми думаємо - це уникнення. Такій людині набагато легше будувати багато поверхневих зв'язків, ніж один глибокий. Хтось був поранений у попередніх стосунках, хтось боїться втратити свою незалежність, у когось багато складних внутрішніх проблем.

"В основі лежить страх уразливості перед партнером і страх бути відкинутим. Варто працювати саме над цим страхом і спільно з партнером намагатися відкритися один одному. А також особисто попрацювати з питанням уникнення", - зазначають психологи.

При такому типі прихильності особисте життя виглядає суцільним калейдоскопом – зав'язалися стосунки, як тільки почав занурюватися – зрада, розрив, нові стосунки.

Незадоволені потреби

Така зрада відбувається через те, що люди часто плутають відчуття, думки та поведінку, а потім лякаються власних імпульсів.

Річ у тому, що захотіти когось фізично – це ще не зрада, а іноді це простий наслідок незадоволених потреб. Важливо пам'ятати, що фізичний відгук не робить вас поганою людиною. Велике значення має те, як ви потім чините з реакціями тіла.

Тобто якщо чоловік збудився при погляді на гарну жінку і при цьому у нього з дружиною давно не було сексу - це нормально. Якщо він піде до дружини – то все гаразд, якщо почне шукати задоволення на стороні – це зрада.

Компенсація страху зради

Це такий своєрідний превентивний удар: ти ще мені ні, а я тобі вже так. Так працює захисний механізм психіки – проєкція. Саме тому першими зраджують найревніше люди, і навпаки, ті, хто активно зраджують, так само активно ревнують свою другу половинку.

Якщо у людини підвищена тривожність, є страх бути покинутим та ошуканим партнером, психіка не витримує такого напруження, підштовхуючи зрадити першим.

Хронічна зрада

І так буває – вірність не входить до системи цінностей людини. Для нього фізична близькість взагалі не є зрадою, тому що почуття та секс у його розумінні – зовсім різні речі. Існують люди, які твердо впевнені - періодичні зради здатні зміцнити стосунки з постійним партнером.

Єдиний вихід для шлюбу у таких людей – знайти партнера зі схожою системою цінностей. Або жити у "вільних стосунках", або чекати, поки вашому партнеру набридне така свобода.

Відсутність "хімії" у стосунках

Основна причина, чому подружжя не зраджує одне одному - вони повністю задовольняють інтимну сферу природними сплесками нейромедіаторів. Біохімія не дозволяє змістити акценти з коханої людини на іншу, нехай навіть і привабливу у всіх сенсах.

А коли взаємний потяг пропадає, фізіологічні процеси входять у конфлікт. І організм починає шукати іншу людину, з якою "хімія" знову з'явиться.