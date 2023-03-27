7 реальных причин измены: все намного проще, чем вы думали

Почему ж измена?

Как отмечают психологи, начиная отношения с кем-то одним, мы не лишаемся возможности замечать других людей вокруг, отмечать их привлекательность. И признать, что кто-то, кроме вашего постоянного партнера, вам интересен - это не угроза для отношений. Угроза - когда желание что-то изменить становится навязчивым.

Угроза - когда следом за мимолетным увлечением следует обман, нечестное поведение с постоянным партнером. Угрозу несет оправдание - мол, все так живут и это нормально, и это при том, что ваш партнер изначально заявлял, что для него это неприемлемо.

Потребность в повышении самооценки

Так часто бывает, когда человек стал жертвой газлайтинга, ему давали понять, что он "ничтожен". Потеряв уверенность в себе, такие партнеры даже в прочных отношениях будут искать дополнительную порцию любви, руководствуясь формулой: чем больше людей меня любят, тем я лучше. Но внутренние комплексы от этого не исчезают.

Яркие примеры: муж постоянно унижает свою жену, и она вырывается на свободу, чтобы почувствовать себя "важной и нужной". Жена постоянно пилит мужа, унижает его, и он начинает искать одобрение и ласку на стороне.

Проблемы в отношениях

Несмотря на то, что самый простой путь при возникновении проблем - откровенно поговорить с близким человеком или сходить к психологу, многие пары выбирают крайне сложный путь. Они замалчивают проблемы, у них не поворачивается язык сказать, что что-то "сломалось". И начинают переключать внимание на другого человека.

Избегание

Есть очень сложный тип привязанности в отношениях, который встречается намного чаще, чем мы думаем - это избегающий. Такому человеку намного легче строить много поверхностных связей, чем одну глубокую. Кто-то был сильно ранен в предыдущих отношениях, кто-то боится потерять свою независимость, у кого-то много сложных внутренних проблем.

"В основе лежит страх уязвимости перед партнером и боязнь быть отвергнутым. Стоит работать именно над этим страхом и совместно с партнером стараться открыться друг другу. А также лично поработать с вопросом избегания", - отмечают психологи.

При таком типе привязанности личная жизнь выглядит сплошным калейдоскопом - завязались отношения, как только начал погружаться - измена, разрыв, новые отношения.

Неудовлетворенные потребности

Такая измена происходит из-за того, что люди часто путают ощущения, мысли и поведение, а потом пугаются собственных импульсов.

Дело в том, что захотеть кого-то физически - это еще не измена, а иногда это простое следствие неудовлетворенных потребности. Важно помнить, что физический отклик не делает вас плохим человеком. Большое значение имеет то, как вы потом поступаете с реакциями тела.

То есть, если мужчина возбудился при взгляде на красивую женщину и при этом у него с женой давно не было секса - это нормально. Если он пойдет к жене - то все в порядке, если начнет искать удовлетворение на стороне - это измена.

Компенсация страха измены

Это такой своеобразный превентивный удар: ты мне еще нет, а я тебе уже да. Так работает защитный механизм психики - проекция. Именно поэтому первыми изменяют самые ревнивые люди, и наоборот, те, кто активно изменяют, так же активно ревнуют свою вторую половинку.

Если у человека повышена тревожность, есть страх быть покинутым и обманутым партнером, психика не выдерживает такого напряжения, подталкивая изменить первым.

Хроническая измена

И так бывает - верность не входит в систему ценностей человека. Для него физическая близость вообще не является изменой, потому что чувства и секс в его понимании - совершенно разные вещи. Существую люди, которые твердо уверены - периодические измены способны укрепить отношения с постоянным партнером.

Единственный выход для брака у таких людей - найти партнера со схожей системой ценностей. Либо жить в "свободных отношениях", либо ждать, пока вашему партнеру надоест такая свобода.

Отсутствие "химии" в отношениях

Основная причина, почему супруги не изменяют друг другу - они полностью удовлетворяют интимную сферу естественными всплесками нейромедиаторов. Биохимия не позволяет сместить акценты с любимого человека на другого, пусть даже и привлекательного во всех смыслах.

А когда взаимное влечение пропадает, физиологические процессы вступают в конфликт. И организм начинает искать другого человека, с которым "химия" снова появится.