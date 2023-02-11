7 простих рецептів млинців хоч на кожен день Масляної (відео)

У 2023 році Масляна розпочинається 20 лютого, а завершується - 26. Протягом цього тижня господині та господарі будуть пекти млинці та частувати ними близьких. Кажуть, що чим більше млинців з'їсте, тим щасливішим буде рік.
Тому Styler зібрав для вас популярні та водночас прості рецепти смачних млинців на кожен день Масляної.
Інгредієнти
Як готувати
Яйця збийте міксером до пишності протягом 2 хвилин. Закип'ятіть воду і помалу влийте її до яєць, продовжуючи збивати. Маса повинна стати дуже пишною.
Влийте до суміші кефір, додайте цукор, сіль та перемішайте. Просійте борошно разом із содою, знов перемішайте до однорідності. Важливо, щоб у тісті не було грудочок. Влийте до тіста олію, і можна випікати.
Тепер на пательню не потрібно лити олію, щоб млинці не вийшли занадто жирними. Хіба що перед першим млинцем змастіть поверхню тонким шаром.
Смажте, допоки млинець стане ажурним, а його краєчки зарум'яняться. Тоді перевертайте широкою лопаткою та смажте з іншого боку.
Що потрібно
Готуємо
Яйця збийте з цукром та сіллю, додайте олію та перемішайте. Влийте туди молоко та знов перемішайте. Просійте борошно та змішайте все до однорідності.
Тепер вилийте пів склянки тіста до окремої мисочки, додайте какао та ретельно перемішайте. Шоколадне тісто перекладіть у кондитерський мішок.
На пательню викладаємо тісто без какао. Зріжте кут пакета та намалюйте по млинцю шоколадним тістом. Обирайте ті візерунки, які вам до вподоби. Але не малюйте занадто довго, бо млинець згорить. Обсмажуємо млинці до золотистого кольору знизу, а тоді ще трохи - з іншого боку.
Для приготування візьміть:
Приготування
Відділіть жовтки від білків. Збийте міксером білки із цукром упродовж 4-5 хвилин. Повинна утворитися густа пишна піна. Далі збийте жовтки з сіллю 10-15 секунд, додайте молоко та перемішайте. Просійте борошно, всипте розпушувач та ванілін.
Влийте олію та перемішайте до зникнення грудочок. Наступним кроком поступово вмішайте до тіста збиті білки.
Випікати панкейки можна на сухій сковорідці без додавання олії. Налийте у центр сковороди 2-3 столові ложки тіста та обережно розподіліть. Смажте на середньому вогні доки з'являться пухирці. Коли вони почнуть лопатися, переверніть панкейк.
Інгредієнти
Яйця збийте із сіллю та цукром. По черзі додайте борошно та молоко. Збийте тісто міксером упродовж кількох секунд, щоб прибрати грудки. У кінці влийте олію та перемішайте. Смажте млинці на гарно розігрітій пательні, змащувати олією або маслом її треба тільки перед найпершим млинцем.
Візьміть такі продукти:
Свіжі пресовані дріжджі розітріть із цукром, додайте склянку теплого молока, перемішайте. Просійте туди півтори склянки борошна та знов перемішайте. Тепер залиште суміш у теплі на 15 хвилин, щоб дріжджі вступили в реакцію. Поки розтопіть масло та відокремте жовтки від білків.
До тіста додайте жовтки та тепле масло. Перемішайте.Тепер додавайте почергово борошно та молоко ретельно перемішуючи. У фіналі влийте олію, ще раз перемішайте та поставте в тепло на 10 хвилин.
Добре розігріту пательню змастіть тонким шаром олії. Кожен млинець потрібно смажити по 20-30 секунд з кожного боку.
Для приготування знадобиться:
Як готувати
Дріжджове тісто на млинці готуємо аналогічно до попереднього рецепта. Коли до тіста додасте борошно, влийте жовток, манку та розмішайте. Додайте теплої води, посоліть та знов перемішайте. Додайте олію, ще раз перемішайте та залиште в теплі на 45 хвилин.
Смажте на трохи більшому за середній вогні. Коли на млинці з'являться дірочки, і його поверхня не буде липкою, час забирати його з пательні. Перевертати та смажити з іншого боку не треба. Сковорідку догори дном поставте під холодну воду на 10-15 секунд, після чого поверніть на вогонь та смажте наступний млинець.
Інгредієнти:
Готуємо
Молоко, яйця, сіль та цукор збийте міксером. Просійте борошно, перемішайте та знову збийте. Додайте олію, перемішайте та налийте тісто до пляшки із невеличким отвором у кришці.
Змастіть суху чисту сковороду салом чи олією та добре розігрійте. Малюйте тістом із пляшки візерунки. Смажаться мереживні млинці 15-20 секунд.
Раніше ми розповідали, як зробити розпушувач для тіста самостійно вдома.
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