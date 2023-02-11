7 простых рецептов блинов хоть на каждый день Масленицы (видео)

В 2023 году Масленица начинается 20 февраля, а завершается - 26. В течение этой недели хозяйки и хозяева будут печь блины и угощать ими близких. Говорят, что чем больше блинов съедите, тем счастливее будет год.
Поэтому Styler собрал для вас популярные и одновременно простые рецепты вкусных блинов на каждый день Масленицы.
Ингредиенты
Как готовить
Яйца взбейте миксером до пышности в течение 2 минут. Вскипятите воду и понемногу влейте ее в яйца, продолжая взбивать. Масса должна стать очень пышной.
Влейте в смесь кефир, добавьте сахар, соль и перемешайте. Просейте муку вместе с содой, снова перемешайте до однородности. Важно, чтобы в тесте не было комочков. Влейте в тесто масло и можно выпекать.
Теперь на сковороду не нужно лить масло, чтобы блины не получились слишком жирными. Разве что перед первым блинчиком смажьте поверхность тонким слоем.
Жарьте, пока блинчик станет ажурным, а его краешки зарумянятся. Затем переворачивайте широкой лопаткой и жарьте с другой стороны.
Что нужно
Готовим
Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте масло и перемешать. Влейте туда молоко и снова перемешайте. Просейте муку и смешайте все до однородности.
Теперь вылейте пол стакана теста в отдельную мисочку, добавьте какао и тщательно перемешайте. Шоколадное тесто переложите в кондитерский мешок.
На сковороду выкладываем тесто без какао. Срежьте угол пакета и нарисуйте по блину шоколадным тестом. Выбирайте те узоры, которые вам нравятся. Но не рисуйте слишком долго, потому блинчик сгорит. Обжариваем блины до золотистого цвета снизу, а потом еще немного - с другой стороны.
Для приготовления возьмите:
Приготовление
Отделите желтки от белков. Взбейте миксером белки с сахаром в течение 4-5 минут. Должна образоваться густая пышная пена. Затем взбейте желтки с солью 10-15 секунд, добавьте молоко и перемешайте. Просейте муку, всыпьте разрыхлитель и ванилин.
Влейте масло и перемешайте до исчезновения комочков. Следующим шагом постепенно вмешайте в тесто взбитые белки.
Выпекать панкейки можно на сухой сковороде без добавления масла. Налейте в центр сковороды 2-3 столовых ложки теста и осторожно распределите. Жарьте на среднем огне пока не появятся пузырьки. Когда они начнут лопаться, переверните панкейк.
Ингредиенты
Взбить яйца с солью и сахаром. Поочередно добавьте муку и молоко. Взбить тесто миксером в течение нескольких секунд, чтобы убрать комки. В конце влейте растительное масло и перемешайте. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде, смазывать маслом или маслом ее нужно только перед самым первым блином.
Возьмите следующие продукты:
Свежие прессованные дрожжи разотрите с сахаром, добавьте стакан теплого молока, перемешайте. Просейте туда полтора стакана муки и снова перемешайте. Теперь оставьте смесь в тепле на 15 минут, чтобы дрожжи вступили в реакцию. Пока растопите масло, и отделите желтки от белков.
К тесту добавьте желтки и теплое масло. Перемешайте. Теперь добавляйте поочередно муку и молоко тщательно перемешивая. В финале влейте масло, перемешайте еще раз и поставьте в тепло на 10 минут.
Хорошо разогретую сковороду смажьте тонким слоем растительного масла. Каждый блинчик нужно жарить по 20-30 секунд с каждой стороны.
Для приготовления понадобится:
Как готовить
Дрожжевое тесто на блины готовим аналогично предыдущему рецепту. Когда к тесту добавите муку, влейте желток, манку и размешайте. Добавьте теплую воду, посолите и перемешайте. Добавьте масло, перемешайте еще раз и оставьте в тепле на 45 минут.
Жарьте на огне чуть больше среднего. Когда на блинчике появятся дырочки, и его поверхность не будет липкой, пора забирать его из сковороды. Переворачивать и жарить с другой стороны не следует. Сковороду вверх дном поставьте под холодную воду на 10-15 секунд, после чего верните на огонь и жарьте следующий блинчик.
Ингредиенты:
Готовим
Молоко, яйца, соль и сахар взбейте миксером. Просейте муку, перемешайте и снова взбейте. Добавьте масло, перемешайте и налейте тесто в бутылку с небольшим отверстием в крышке.
Смажьте сухую чистую сковороду салом или растительным маслом и хорошо разогрейте. Рисуйте тестом из бутылки узоры. Жарятся кружевные блины 15-20 секунд.
Раньше мы рассказывали, как сделать разрыхлитель для теста самостоятельно дома.
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