RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

7 простых рецептов блинов хоть на каждый день Масленицы (видео)

Рецепты блинов на Масленицу (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В 2023 году Масленица начинается 20 февраля, а завершается - 26. В течение этой недели хозяйки и хозяева будут печь блины и угощать ими близких. Говорят, что чем больше блинов съедите, тем счастливее будет год.

Поэтому Styler собрал для вас популярные и одновременно простые рецепты вкусных блинов на каждый день Масленицы.

Блинчики на кефире

Ингредиенты

  • 4 яйца
  • 2 стакана кипятка
  • 2 стакана кефира
  • 4 столовые ложки сахара
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 чайная ложка соды
  • 2 стакана муки
  • 4 столовые ложки масла

Как готовить

Яйца взбейте миксером до пышности в течение 2 минут. Вскипятите воду и понемногу влейте ее в яйца, продолжая взбивать. Масса должна стать очень пышной.

Влейте в смесь кефир, добавьте сахар, соль и перемешайте. Просейте муку вместе с содой, снова перемешайте до однородности. Важно, чтобы в тесте не было комочков. Влейте в тесто масло и можно выпекать.

Теперь на сковороду не нужно лить масло, чтобы блины не получились слишком жирными. Разве что перед первым блинчиком смажьте поверхность тонким слоем.

Жарьте, пока блинчик станет ажурным, а его краешки зарумянятся. Затем переворачивайте широкой лопаткой и жарьте с другой стороны.

Блинчики-зебры из какао

Что нужно

  • 3 яйца
  • 2 столовые ложки сахара
  • Щепотка соли
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 400-500 мл молока
  • 250 г муки
  • 1 столовая ложка какао-порошка

Готовим

Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте масло и перемешать. Влейте туда молоко и снова перемешайте. Просейте муку и смешайте все до однородности.

Теперь вылейте пол стакана теста в отдельную мисочку, добавьте какао и тщательно перемешайте. Шоколадное тесто переложите в кондитерский мешок.

На сковороду выкладываем тесто без какао. Срежьте угол пакета и нарисуйте по блину шоколадным тестом. Выбирайте те узоры, которые вам нравятся. Но не рисуйте слишком долго, потому блинчик сгорит. Обжариваем блины до золотистого цвета снизу, а потом еще немного - с другой стороны.

Канадские панкейки

Для приготовления возьмите:

  • 2-3 яйца
  • 2 столовые ложки сахара
  • Щепотка соли
  • Щепотка ванилина
  • 200 мл стакан молока
  • 130 г муки
  • 2 чайные ложки разрыхлителя
  • 2 столовые ложки масла

Приготовление

Отделите желтки от белков. Взбейте миксером белки с сахаром в течение 4-5 минут. Должна образоваться густая пышная пена. Затем взбейте желтки с солью 10-15 секунд, добавьте молоко и перемешайте. Просейте муку, всыпьте разрыхлитель и ванилин.

Влейте масло и перемешайте до исчезновения комочков. Следующим шагом постепенно вмешайте в тесто взбитые белки.

Выпекать панкейки можно на сухой сковороде без добавления масла. Налейте в центр сковороды 2-3 столовых ложки теста и осторожно распределите. Жарьте на среднем огне пока не появятся пузырьки. Когда они начнут лопаться, переверните панкейк.

Тонкие блины на молоке

Ингредиенты

  • 3 яйца
  • 3 стакана молока
  • 1-2 столовые ложки сахара
  • Щепотка соли
  • 2 стакана муки
  • 1 чайная ложка соды
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 3 столовые ложки растительного масла

Взбить яйца с солью и сахаром. Поочередно добавьте муку и молоко. Взбить тесто миксером в течение нескольких секунд, чтобы убрать комки. В конце влейте растительное масло и перемешайте. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде, смазывать маслом или маслом ее нужно только перед самым первым блином.

Блинчики на дрожжах

Возьмите следующие продукты:

  • 20 г свежих дрожжей или 7,5 г сухих
  • 1 столовая ложка сахара
  • Щепотка соли
  • 2 яйца
  • 75 г сливочного масла
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • 3 стакана молока
  • 2 и 1/4 стакана муки

Свежие прессованные дрожжи разотрите с сахаром, добавьте стакан теплого молока, перемешайте. Просейте туда полтора стакана муки и снова перемешайте. Теперь оставьте смесь в тепле на 15 минут, чтобы дрожжи вступили в реакцию. Пока растопите масло, и отделите желтки от белков.

К тесту добавьте желтки и теплое масло. Перемешайте. Теперь добавляйте поочередно муку и молоко тщательно перемешивая. В финале влейте масло, перемешайте еще раз и поставьте в тепло на 10 минут.

Хорошо разогретую сковороду смажьте тонким слоем растительного масла. Каждый блинчик нужно жарить по 20-30 секунд с каждой стороны.

Марокканские блины

Для приготовления понадобится:

  • 10 г прессованных дрожжей (или 0,5 чайной ложки сухих)
  • 1 чайная ложка сахара
  • 325 мл воды
  • 150 г муки
  • 50 г манной крупы
  • 1 желток
  • Щепотка соли
  • 0,5 чайной ложки разрыхлителя
  • 0,5 чайной ложки растительного масла

Как готовить

Дрожжевое тесто на блины готовим аналогично предыдущему рецепту. Когда к тесту добавите муку, влейте желток, манку и размешайте. Добавьте теплую воду, посолите и перемешайте. Добавьте масло, перемешайте еще раз и оставьте в тепле на 45 минут.

Жарьте на огне чуть больше среднего. Когда на блинчике появятся дырочки, и его поверхность не будет липкой, пора забирать его из сковороды. Переворачивать и жарить с другой стороны не следует. Сковороду вверх дном поставьте под холодную воду на 10-15 секунд, после чего верните на огонь и жарьте следующий блинчик.

Кружевные блины

Ингредиенты:

  • 200 мл молока
  • 2 яйца
  • 1 столовая ложка сахара
  • щепотка соли
  • 60 г муки
  • 2 столовые ложки растительного масла

Готовим

Молоко, яйца, соль и сахар взбейте миксером. Просейте муку, перемешайте и снова взбейте. Добавьте масло, перемешайте и налейте тесто в бутылку с небольшим отверстием в крышке.

Смажьте сухую чистую сковороду салом или растительным маслом и хорошо разогрейте. Рисуйте тестом из бутылки узоры. Жарятся кружевные блины 15-20 секунд.

Раньше мы рассказывали, как сделать разрыхлитель для теста самостоятельно дома.

Читайте также, как напечь гору тонких блинов за считанные минуты.

Читайте РБК-Украина в Google News
приготування стравмлинцімасляна