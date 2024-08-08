7 простых продуктов, которые делают людей счастливыми
Пища призвана не только насыщать и удовлетворять, но от нее зависят все процессы в организме. В частности, некоторые продукты могут улучшать настроение и делать людей счастливыми.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
Влияние пищи на организм
По словам эксперта, 90% серотониновых рецепторов находится как раз в кишечнике. Употребляя пищу, которая улучшает состояние кишечника, можно помочь самим себе стать немного счастливее.
Эндорфин - гормон радости, позволяющий радоваться, веселиться, получать удовольствие от кратковременного действия, в том числе от употребления пищи. Высокий уровень эндорфинов даже снижает чувство боли, позволяет мозгу быстрее работать и легко переносить стрессы.
Какие продукты делают людей счастливыми
Следует добавить в рацион следующие продукты:
- рыба и морепродукты - как основной прием пищи, по 100-150 г в день
- шоколад - известное средство по борьбе с депрессией. Он содержит магний, который помогает снизить уровень гормона стресса - кортизола. Его следует есть до 15 часов, но не более 20-30 г в день. Процент какао должен быть не менее 75%
- фрукты и овощи - они содержат витамины группы B, микроэлементы, клетчатку - все это создает питательную флору для кишечника
- орехи (кроме арахиса и кешью), семена льна, кунжута, тыквы содержат Омега-3 и железо, идеально подходят для перекуса
- кисломолочные продукты (кефир или натуральный йогурт) нужны для того, чтобы кишечник чувствовал себя комфортно.
- мясо и субпродукты - содержат железо, будут положительно влиять на настроение и на иммунитет в том числе. Красные сорта мяса едим в обед (порция 100-150 г) и совмещайте с овощами. Белые сорта мяса (индейка, кстати, тоже содержит триптофан) на ужин
- бобовые - чечевица, повышающая уровень серотонина. С их помощью можем контролировать уровень сахара
"Если в течение дня вы будете добавлять эти продукты в свой рацион, то через короткий промежуток времени будете чувствовать себя счастливее и здоровее", - говорится в сообщении.
Поэтому следует тщательно следить за своим питанием, чтобы получить только пользу и хорошее самочувствие.
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