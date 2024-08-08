7 простых продуктов, которые делают людей счастливыми

Пища призвана не только насыщать и удовлетворять, но от нее зависят все процессы в организме. В частности, некоторые продукты могут улучшать настроение и делать людей счастливыми.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Натальи Самойленко.

Влияние пищи на организм

По словам эксперта, 90% серотониновых рецепторов находится как раз в кишечнике. Употребляя пищу, которая улучшает состояние кишечника, можно помочь самим себе стать немного счастливее.

Эндорфин - гормон радости, позволяющий радоваться, веселиться, получать удовольствие от кратковременного действия, в том числе от употребления пищи. Высокий уровень эндорфинов даже снижает чувство боли, позволяет мозгу быстрее работать и легко переносить стрессы.

Какие продукты делают людей счастливыми

Следует добавить в рацион следующие продукты:

рыба и морепродукты - как основной прием пищи, по 100-150 г в день

- как основной прием пищи, по 100-150 г в день шоколад - известное средство по борьбе с депрессией. Он содержит магний, который помогает снизить уровень гормона стресса - кортизола. Его следует есть до 15 часов, но не более 20-30 г в день. Процент какао должен быть не менее 75%

- известное средство по борьбе с депрессией. Он содержит магний, который помогает снизить уровень гормона стресса - кортизола. Его следует есть до 15 часов, но не более 20-30 г в день. Процент какао должен быть не менее 75% фрукты и овощи - они содержат витамины группы B, микроэлементы, клетчатку - все это создает питательную флору для кишечника

- они содержат витамины группы B, микроэлементы, клетчатку - все это создает питательную флору для кишечника орехи (кроме арахиса и кешью), семена льна, кунжута, тыквы содержат Омега-3 и железо, идеально подходят для перекуса

(кроме арахиса и кешью), семена льна, кунжута, тыквы содержат Омега-3 и железо, идеально подходят для перекуса кисломолочные продукты (кефир или натуральный йогурт) нужны для того, чтобы кишечник чувствовал себя комфортно.

(кефир или натуральный йогурт) нужны для того, чтобы кишечник чувствовал себя комфортно. мясо и субпродукты - содержат железо, будут положительно влиять на настроение и на иммунитет в том числе. Красные сорта мяса едим в обед (порция 100-150 г) и совмещайте с овощами. Белые сорта мяса (индейка, кстати, тоже содержит триптофан) на ужин

- содержат железо, будут положительно влиять на настроение и на иммунитет в том числе. Красные сорта мяса едим в обед (порция 100-150 г) и совмещайте с овощами. Белые сорта мяса (индейка, кстати, тоже содержит триптофан) на ужин бобовые - чечевица, повышающая уровень серотонина. С их помощью можем контролировать уровень сахара

"Если в течение дня вы будете добавлять эти продукты в свой рацион, то через короткий промежуток времени будете чувствовать себя счастливее и здоровее", - говорится в сообщении.

Поэтому следует тщательно следить за своим питанием, чтобы получить только пользу и хорошее самочувствие.