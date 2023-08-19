7 продуктів зі щоденного раціону, які "вбивають" ваш мозок

Смажена курятина

Споживання смаженої їжі, зокрема курки, часто не приносить користі мозку. Результати мета-аналізу, опублікованого в American Journal of Clinical Nutrition, показали зв'язок між споживанням більшої кількості смаженої їжі та підвищеним ризиком когнітивних проблем зі здоров'ям.

Якщо ви не можете обійтися без хрусткої скоринки на курці, спробуйте запанірувати та запекти її замість того, щоб смажити у фритюрі.

Желейні ведмедики

Такі цукерки майже не містять нічого поживного, оскільки вони в основному виготовлені з чистого цукру. Хоча цукор у формі глюкози необхідний як джерело енергії, надмірне споживання його пов’язане з погіршенням пам’яті та підвищеним ризиком деменції. Через це клейкі цукерки із високим вмістом цукру краще замінити на фрукти.

Риба-меч

Морепродукти і риба вважаються корисною їжею. Але такі продукти не варто обсмажувати й риба не повинна містити великої кількості ртуті. Риба-меч схильна її накопичувати. Потрапляючи в організм, ртуть порушує когнітивні функції.

"На щастя, є чудові альтернативи - виловлена дика риба, а саме лосось, скумбрія, анчоуси, сардини та оселедець. Вони містять набагато більше омега-3 жирів і мають дуже низький рівень токсичної для мозку ртуті, яка міститься в тунці, акулі та риба-меч", - говорить доктор Бредесен.

Хот-доги

Ультраоброблене м’ясо може завдати шкоди здоров’ю мозку, особливо якщо ви не збалансовуєте раціон продуктами, які підтримують здоров’я мозку, такими як лосось, волоські горіхи та зелені овочі.

Багато досліджень пов’язують споживання ультраобробленого м’яса з негативним впливом на когнітивне здоров’я. Дослідження, опубліковане в European Journal of Nutrition, показало, що ті, хто їв більше ультраобробленого м’яса та інших подібних продуктів, продемонстрували меншу здатність виконувати певні тести. Таке м'ясо також підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера та Паркінсона, а ще серцево-судинних захворювань та діабету.

Фастфуди

Іноді ризик становить не їжа, яку ви їсте, а те, у що вона упакована. Обгортки фаст-фуду сумно відомі тим, що містять пер- та поліфторалкільні речовини (PFAS) або хімічні речовини, які пов’язані з багатьма негативними наслідками для здоров’я, включно з негативним впливом на наше когнітивне здоров’я.

PFAS містяться в обгортках для гамбургерів, коробках для піци та іншій упаковці, стійкій до жиру. Ці хімічні речовини можуть проникати в їжу та збільшувати негативний вплив їжі на когнітивне здоров’я.

Пампушки

Пампушки, або донати завдають потрійного удару, коли справа доходить до їжі, яка не підтримує здоров’я мозку. Ці ласощі, як правило, виготовляються з додаванням цукру, який при надмірному споживанні пов’язаний зі зниженням когнітивних функцій.

Пампушки також смажать у фритюрі та вважаються їжею, що пройшла ультраобробку і є шкідливою для здоров’я мозку при частому вживанні.

Бісквітне печиво

У бісквітному печиві можуть міститися трансжири, які при надмірному вживанні мають негативний вплив на мозок і нервову систему.

Слідкуйте за тим, що ви їсте і спробуйте вибирати більш поживний варіант, наприклад цілозернові тости.