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7 продуктов из ежедневного рациона, которые "убивают" ваш мозг

Какие продукты оказывают негативное влияние на мозг (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В нашем обществе принято избегать употребления некоторых продуктов, если они могут навредить фигуре. Но гораздо реже кто-то задумывается о том, что некоторая еда способна негативно влиять на мозг и нарушать его функции.

Об этом пишет Eat This, Not That.

Жареная курица

Употребление жареной пищи, в частности курицы, часто не приносит пользы мозгу. Результаты мета-анализа, опубликованного в American Journal of Clinical Nutrition, показали связь между употреблением большего количества жареной пищи и повышенным риском когнитивных проблем со здоровьем.

Если вы не можете обойтись без хрустящей корочки на курице, попробуйте запанировать и запечь ее вместо того, чтобы жарить во фритюре.

Желейные мишки

Такие конфеты почти не содержат ничего питательного, поскольку они в основном изготовлены из чистого сахара. Хотя сахар в форме глюкозы необходим как источник энергии, чрезмерное употребление его связано с ухудшением памяти и повышенным риском деменции. Поэтому конфеты с высоким содержанием сахара лучше заменить на фрукты.

Рыба-меч

Морепродукты и рыба считаются полезной пищей. Но такие продукты не следует обжаривать и рыба не должна содержать большого количества ртути. Рыба-меч склонна ее накапливать. Попадая в организм, ртуть нарушает когнитивные функции.

"К счастью, есть отличные альтернативы - выловленная дикая рыба, а именно лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь. Они содержат гораздо больше омега-3 жиров и имеют очень низкий уровень токсичной для мозга ртути, содержащейся в тунце, акуле и рыбе -меч", - говорит доктор Брэдесен.

Хот-доги

Ультраобработанное мясо может нанести вред здоровью мозга, особенно если вы не сбалансируете рацион продуктами, поддерживающими здоровье мозга, такими как лосось, грецкие орехи и зеленые овощи.

Многие исследования связывают употребление ультраобработанного мяса с негативным влиянием на когнитивное здоровье. Исследование, опубликованное в European Journal of Nutrition, показало, что те, кто ел больше ультраобработанного мяса и других продуктов такого типа, продемонстрировали меньшую способность выполнять определенные тесты. Такое мясо также повышает риск развития болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Фастфуды

Иногда риск составляет не еда, которую вы едите, а то, во что она упакована. Обертки фаст-фуда печально известны тем, что содержат пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) или химические вещества, связанные со многими негативными последствиями для здоровья, включая негативное влияние на наше когнитивное здоровье.

PFAS содержатся в обертках для гамбургеров, коробках для пиццы и другой упаковке, устойчивой к жиру. Эти химические вещества могут проникать в пищу и повышать негативное влияние пищи на когнитивное здоровье.

Пончики

Пончики, или донаты наносят тройной удар, когда дело доходит до еды, которая не поддерживает здоровье мозга. Это лакомство, как правило, производится с добавлением сахара, который при чрезмерном употреблении связан со снижением когнитивных функций.

Пончики также жарят во фритюре и считаются пищей, прошедшей ультраобработку и вредной для здоровья мозга при частом употреблении.

Бисквитное печенье

В бисквитном печенье могут содержаться трансжиры, которые при чрезмерном употреблении оказывают негативное влияние на мозг и нервную систему.

Следите за тем, что вы едите и попробуйте выбирать более питательный вариант, например цельнозерновые тосты.

 

Раньше мы рассказывали о том, какой продукт нужно заменить в рационе , чтобы улучшить здоровье.

Читайте также о том, какой продукт увеличивает риск онкологии у детей.

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