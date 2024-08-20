7 продуктів та звичок, які можуть допомогти дожити до 100 років

Здорові звички довгожителів

Доктор медичних наук Бредлі Дж. Віллкокс розповів що уникання стресу в повсякденному житті - одна з філософій, яку практикують багато довгожителів.

Було виявлено, що люди, які дожили до 100 років, зосереджуються на своєму житті, а не на проблемах, які вони не контролюють. Подібним чином вони прагнуть знайти радість у повсякденному житті.

Збереження позитивного настрою, а також заняття спортом та відмова від куріння є ключовими факторами покращення довголіття.

Продукти, які сприяють довголіттю

Бобові

Одним із найпопулярніших продуктів для довгожителів є бобові, які багаті клітковиною та містять рослинний білок.

Вважається, що продукти, багаті клітковиною, допомагають контролювати рівень холестерину та цукру в крові, а також знижують ризик хронічних захворювань, таких як рак і хвороби серця.

Оливкова олія

Ще одним поширеним інгредієнтом, який можна знайти на кухнях тих, хто довго живе, є оливкова олія. У цьому кулінарному продукті багато здорових ненасичених жирів, які підтримують оптимальний рівень холестерину.

Він також багатий мікроелементами, такими як рослинні сполуки, вітамін Е та вітамін К, які служать антиоксидантами для зменшення запалення в усьому організмі, ще більше знижуючи ризик хронічних захворювань.

Горіхи та насіння

Горіхи повні вітамінів, мінералів і ненасичених жирів, також є основними продуктами харчування довгожителів.

Горіхи пов’язані зі зниженим ризиком серцево-судинних захворювань і запалень, завдяки їх багатому вмісту антиоксидантів.

Враховуючи те, що насіння має схожий поживний склад з горіхами, вони також виявляють схожі переваги довголіття.

Чай

Будь-то зелений, чорний чи трав’яний - вони є одними із найкращих напоїв.

Ймовірно, це завдяки багатим на антиоксиданти рослинним сполукам, які містяться в ньому. Фактично було показано, що вживання чаю підтримує здоров’я серця, кишківника, мозку та метаболізм.

Морепродукти

Довгожителі їдять меншу кількість м’яса і, як правило, включають у свій раціон більше риби та інших нежирних морепродуктів.

Проте певні види морепродуктів, наприклад, жирна риба є одними з небагатьох природних концентрованих джерел омега-3 жирних кислот, які є потужними протизапальними агентами, які сприяють оптимальному здоров’ю імунітету, мозку та серця.

Цільнозерновий хліб із закваски

Такий хліб поєднує в собі кілька загальних харчових тенденцій, які спостерігаються серед довголітніх людей.

Цільнозернові продукти багаті на клітковину, мінерали та вітаміни групи B, особливо в порівнянні з їх білими рафінованими аналогами.

Вживання цільного зерна пов’язане з меншим ризиком смертності від серцево-судинних захворювань і раку.

Хліб на заквасці також має нижчий глікемічний індекс, ніж інші види хліба, що сприяє контролю рівня цукру в крові та метаболізму.

Куркума

Певні багаті на поживні речовини спеції, такі як куркума, також можуть сприяти довголіттю.

Куркума багата фітонутрієнтами, такими як флавоноїди, які можуть бути корисними для продовження життя. Фітонутрієнти (інша назва рослинних сполук), що містяться в куркумі, як і куркумін, зменшують запалення в усьому тілі, підтримуючи загальний стан здоров’я.