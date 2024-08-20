7 продуктов и привычек, которые могут помочь дожить до 100 лет

Здоровые привычки долгожителей

Доктор медицинских наук Брэдли Дж. Уиллкокс рассказал, что избегание стресса в повседневной жизни - одна из философий, которую практикуют многие долгожители.

Было обнаружено, что дожившие до 100 лет люди сосредотачиваются на своей жизни, а не на проблемах, которые они не контролируют. Подобным образом они стремятся обрести радость в повседневной жизни.

Сохранение позитивного настроения, а также занятия спортом и отказ от курения - ключевые факторы улучшения долголетия.

Продукты, способствующие долголетию

Бобовые

Одним из самых популярных продуктов для долгожителей являются бобовые, богатые клетчаткой и содержащие растительный белок.

Считается, что продукты, богатые клетчаткой помогают контролировать уровень холестерина и сахара в крови, а также снижают риск хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердца.

Оливковое масло

Еще одним распространенным ингредиентом, который можно найти на кухнях долгоживущих, является оливковое масло. В этом кулинарном продукте много здоровых ненасыщенных жиров, поддерживающих оптимальный уровень холестерина.

Он также богат микроэлементами, такими как растения, витамин Е и витамин К, которые служат антиоксидантами для уменьшения воспаления во всем организме, еще больше снижая риск хронических заболеваний.

Орехи и семена

Орехи полны витаминов, минералов и ненасыщенных жиров, а также являются основными продуктами питания долгожителей.

Орехи связаны с пониженным риском сердечно-сосудистых заболеваний и воспалений, благодаря их обильному содержанию антиоксидантов.

Учитывая, что семена имеют схожий питательный состав с орехами, они также проявляют похожие преимущества долголетия.

Чай

Будь то зеленый, черный или травяной - они являются одними из лучших напитков.

Вероятно, это благодаря богатым антиоксидантом растительным соединениям, которые содержатся в нем. Фактически было показано, что употребление чая поддерживает здоровье сердца, кишечника, мозга и метаболизма.

Морепродукты

Долгожители едят меньшее количество мяса и, как правило, включают в свой рацион больше рыбы и других нежирных морепродуктов.

Однако определенные виды морепродуктов, например жирная рыба, являются одними из немногих природных концентрированных источников омега-3 жирных кислот, которые являются мощными противовоспалительными агентами, способствующими оптимальному здоровью иммунитета, мозга и сердца.

Цельнозерновой хлеб из закваски

Такой хлеб объединяет несколько общих пищевых тенденций, которые наблюдаются среди долголетних людей.

Цельнозерновые продукты богаты клетчаткой, минералами и витаминами группы B, особенно по сравнению с их белыми рафинированными аналогами.

Употребление цельного зерна связано с меньшим риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Хлеб на закваске также имеет более низкий гликемический индекс, чем другие виды хлеба, что способствует контролю уровня сахара в крови и метаболизма.

Куркума

Определенные богатые питательными веществами специи, такие как куркума, также могут способствовать долголетию.

Куркума богата фитонутриентами, такими как флавоноиды, которые могут быть полезны для продления жизни. Содержащиеся в куркуме фитонутриенты (другое название растительных соединений), как и куркумин, уменьшают воспаление во всем теле, поддерживая общее состояние здоровья.