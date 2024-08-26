7 продуктів, які знижують холестерин та покращують загальний стан здоров'я

Високий рівень холестерину часто є основною причиною розвитку серцево-судинних захворювань, тому важливо слідкувати за рівнем холестерину в крові. Правильне харчування може допомогти знизити високий рівень холестерину та покращити загальний стан здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Для чого потрібен холестерин

Холестерин - це жироподібна речовина, яка надходить в наш організм із продуктами харчування, а також синтезується у печінці.

За словами експерта, холестерин необхідний для нормальної роботи людського організму. Усі звикли ділити його на "хороший" та "поганий", але для організму важливий баланс, бо без холестерину людина не може існувати.

Холестерин є необхідним для нашого організму, адже він входить у склад клітинних мембран, необхідний для синтезу гормонів та інших важливих для нашого організму речовин.

Холестерин необхідний для вироблення:

вітаміну D

кортизолу

естрогену

тестостерону

відіграє важливу роль в діяльності нервової та імунної системи

Продукти, які знижують холестерин

Мигдаль

Він корисний для здоровʼя серця та є багатим джерелом розчинної клітковини, що допомагає знизити рівень холестерину.

Гречка

Вона містить клітковину, флавоноїди та біоактивні пептиди, що знижують рівень високого холестерину.

Яблука

Вживання яблук підвищує здоровий рівень ліпідів у крові.

Авокадо

Вміщені в ньому фітостероли, нейтралізують поганий холестерин, що надходить в організм з їжею.

Какао-продукти

Споживання не солодкого какао та чорного шоколаду може допомогти підвищити рівень холестерину ЛПВЩ, який захищає серце, і значно знизити рівень холестерину ЛПНЩ.

Какао багате на флавоноли - підгрупу флавоноїдів, які, як було встановлено, знижують рівень холестерину ЛПНЩ.

Квасоля

Такий продукт звʼязує холестерин і перешкоджає його всмоктуванню в кров.

Квасоля, горох і сочевиця (також відомі як бобові) містять розчинну клітковину, що робить їх чудовим доповненням до дієти з низьким рівнем холестерину.

Риба та морепродукти

Жирна риба, як-от лосось, часто рекомендується як частина здорової для серця дієти, оскільки вона багата на омега-3 жирні кислоти.

Лосось, тунець, скумбрія, форель, сьомга, палтус, оселедець містять багато протизапальних омега-3, які уповільнюють розвиток жирових бляшок на стінках судин і знижують рівень холестерину.