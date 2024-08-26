7 продуктов, которые снижают холестерин и улучшают общее состояние здоровья
Высокий уровень холестерина часто является основной причиной развития сердечнососудистых заболеваний, поэтому важно следить за уровнем холестерина в крови. Правильное питание поможет снизить высокий уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
Для чего нужен холестерин
Холестерин - это жироподобное вещество, которое поступает в наш организм с продуктами питания, а также синтезируется в печени.
По словам эксперта, холестерин необходим для нормальной работы организма человека. Все привыкли делить его на "хороший" и "плохой", но для организма важен баланс, потому что без холестерина человек не может существовать.
Холестерин необходим для нашего организма, ведь он входит в состав клеточных мембран, необходим для синтеза гормонов и других важных для нашего организма веществ.
Холестерин необходим для выработки:
- витамина D
- кортизола
- эстрогена
- тестостерона
- играет немаловажную роль в деятельности нервной и иммунной системы
Продукты, снижающие холестерин
Миндаль
Он полезен для здоровья и является богатым источником растворимой клетчатки, что помогает снизить уровень холестерина.
Гречка
Она содержит клетчатку, флавоноиды и биоактивные пептиды, снижающие высокий уровень холестерина.
Яблоки
Употребление яблок повышает здоровый уровень липидов в крови.
Авокадо
Содержащиеся в нем фитостеролы, нейтрализуют плохой холестерин, поступающий в организм с пищей.
Какао-продукты
Потребление не сладкого какао и черного шоколада может помочь повысить уровень холестерина ЛПВП, защищающего сердце, и значительно снизить уровень холестерина ЛПНП.
Какао богато флавонолами - подгруппой флавоноидов, которые, как было установлено, снижают уровень холестерина ЛПНП.
Фасоль
Такой продукт связывает холестерин и препятствует его всасыванию в кровь.
Фасоль, горох и чечевица (также известные как бобовые) содержат растворимую клетчатку, что делает их отличным дополнением к диете с низким уровнем холестерина.
Рыба и морепродукты
Жирная рыба, например лосось, часто рекомендуется как часть здоровой для сердца диеты, поскольку она богата омега-3 жирными кислотами.
Лосось, тунец, скумбрия, форель, семга, палтус, сельдь содержат много противовоспалительных омега-3, замедляющих развитие жировых бляшек на стенках сосудов и снижающих уровень холестерина.
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