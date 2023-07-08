7 прихованих ознак того, що у вас низька самооцінка. Перевірте себе

Які ознаки вказують на низьку самооцінку

"Наша самооцінка - це стосунки, які ми підтримуємо із самими собою, і які оточуючі не завжди можуть побачити. Це те, як ми розмовляємо самі з собою і тримаємо зв'язок з іншими людьми та навколишнім світом. Часто ми можемо боротися зі своєю цінністю за лаштунками, оскільки ми можемо боятися, що інші побачать нас "справжніми". Але важливо навчитися приймати себе та змінити свою самооцінку", - каже експерт.

Називає 7 ознак низької самооцінки:

ви багато говорити про себе: "я такий нерозумний"

ви знецінюєте свої сильні сторони, досягнення та зациклюєтесь на своїх слабкостях

ви сумніваєтесь навіть у прийнятті незначних рішень

вам складно приймати компліменти

ви уникаєте розмов у великій компанії

ви не відчуваєте себе гідним добрих речей у житті

думаєте, що інші люди кращі за вас.

Як збільшити любов до себе

"Любов до себе - це не егоїзм, а основа для щасливого, якісного життя. Коли ми вчимося цінувати і приймати себе такими, якими ми є, ми знаходимо сили в собі, щоб подолати труднощі і стати "найкращою версією" самих себе. Ми стаємо більш впевненими, здатними приймати рішення, які відповідають нашим справжнім бажанням та цінностям", - каже психотерапевт.

Вона додає, що любов до себе не означає, що ми ідеальні. Усі ми робимо помилки, маємо слабкості та проходимо через випробування.

"Але саме в цих моментах нам потрібна щира любов і підтримка - від самих себе. Будьте добрими до себе, прощайте себе і навчайтеся на своїх невдачах. Ви заслуговуєте найкращого", - говорить Падун.

Юлія радить пам'ятати, що великий прогрес - це безліч маленьких кроків. Тому треба працювати над собою та слідувати нижче наведеним крокам, які дозволять більше себе полюбити.

Кроки, які допоможуть збільшити любов до себе (фото: Instagram.com/yuliya.padun)