RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

7 скрытых признаков того, что у вас низкая самооценка. Проверьте себя

Какие признаки указывают на низкую самооценку (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Многие люди не способны оценить себя и свои возможности адекватно - они занижают себе оценку. Это приводит к тому, что они постоянно себя "грызут" за недостаточные успехи, соглашаются на худшие условия труда, а то и вообще чувствуют себя неполноценными по сравнению с другими.

О том, какие скрытые признаки указывают на то, что у человека низкая самооценка, рассказывает психотерапевт Юлия Падун в Instagram.

Какие признаки указывают на низкую самооценку

"Наша самооценка - это отношения, которые мы поддерживаем с самими собой и которые окружающие не всегда могут увидеть. Это то, как мы разговариваем сами с собой и держим связь с другими людьми и окружающим миром. Часто мы можем бороться со своей ценностью за кулисами, поскольку мы можем бояться, что другие увидят нас "настоящими". Но важно научиться принимать себя и изменить свою самооценку", - говорит эксперт.

Называет 7 признаков низкой самооценки:

  • вы многое говорите о себе: "я такой неумный"
  • вы обесцениваете свои сильные стороны, достижения и зацикливаетесь на своих слабостях
  • вы сомневаетесь даже в принятии незначительных решений
  • вам сложно принимать комплименты
  • вы избегаете разговоров в большой компании
  • вы не чувствуете себя достойным хороших вещей в жизни
  • думаете, что другие люди лучше вас.

Как увеличить любовь к себе

"Любовь к себе - это не эгоизм, а основа для счастливой, качественной жизни. Когда мы учимся ценить и принимать себя такими, какие мы есть, мы находим силы в себе, чтобы преодолеть трудности и стать "лучшей версией" самих себя. Мы становимся более уверенными, способными принимать решения, отвечающие нашим подлинным желаниям и ценностям", - говорит психотерапевт.

Она добавляет, что любовь к себе не означает, что мы идеальны. Все мы совершаем ошибки, имеем слабости и проходим через испытания.

"Но именно в этих моментах нам нужна искренняя любовь и поддержка - от самих себя. Будьте добры к себе, прощайте себя и учитесь на своих неудачах. Вы заслуживаете лучшего", - говорит Падун.

Юлия советует помнить, что большой прогресс - это много маленьких шагов. Поэтому нужно работать над собой и следовать ниже наведенным правилам, которые позволят больше себя полюбить.

Шаги, которые помогут усилить любовь к себе (фото: Instagram.com/yuliya.padun)

Раньше мы рассказывали о том, что такое синдром самозванца.

Читайте также о том, почему школьные отличники становятся двоечниками в жизни.

Читайте РБК-Украина в Google News
поради