7 причин, через які "Рік і Морті" став культовим мультсеріалом

Ден Гармон як шоуранер

На момент створення "Ріка і Морті" шоуранер і сценарист Ден Гармон уже встиг заробити славу талановитого автора завдяки своїй роботі над шоу "Спільнота".

Власне, у ранніх сезонах "Спільноти" вже можна побачити стиль Гармона це - нескінченні цитати поп-культури, різноманітні омажі та пародії на культові фільми, їдкий гумор і навіть загравання з паралельними всесвітами. Усе це повною мірою перекочує в анімаційне шоу або навіть посилиться, а Гармон знов доведе, що він неабиякий знавець поп-культури.

Фундамент серіалу

Якщо пересічного глядача "Ріка і Морті" запитати, який фундамент цього шоу, то, найімовірніше, він відповість, що це паралельні виміри. І це, звісно, буде правда, але лише наполовину. І от другою половиною фундаменту "Ріка і Морті" є класичний сімейний ситком. Так, закадрового сміху тут немає, але динаміка класичних ситкомів є невіддільною складовою шоу.

Сімʼя Смітів є константою (з певними умовностями) для хаотичного й нескінченного світу "Ріка і Морті", а сам серіал не соромиться відігравати різноманітні тропи з класичних ситкомів.

В чому феномен "Рік і Морті" (фото: Кіноріум)

Передвісник ери мультивсесвітів

Хоча ідея паралельних вимірів і мультивсесвіту не є новою - її навіть науковці досліджують, - Ден Гармон дійсно задав тренд на мультивсесвіти, хоча з конкурентів його ідею мало хто зрозумів. Бо якщо все можливо й усе вже було десь у паралельному світі, то існування як таке не має ніякого сенсу. І в мультсеріалі це неодноразово просвічувалось.

Рік, бувши усезнавцем-генієм, є одночасно по-справжньому нещасною людиною й по-справжньому вільною. Екзистенційний жах від розуміння мультивсесвіту наділяє його неосяжною тугою, але, що парадоксально, робить тотально вільним. На жаль, у сучасній попкультурі мультивсесвіти стали означати, що героям міняють колір костюма.

Мешапи та ремікси

"Рік і Морті" сам по собі є фундаментальним мешапом сімейного ситкому та наукової Фантастики, але, звісно, ще краще це проявляється на рівні сюжетів серії.

Гармон і сценарна команда не соромляться поєднувати непоєднуване. Так з'являються серії, де Саммер переживає "Міцного горішка", у той час, як Рік намагається зібрати свідомість Морті докупи в комп'ютерній грі.

Чи епізод, де Рік полює на величезних ботів, що складаються в одного мегабота, який змішаний із класичною кримінальною драмою а-ля "Славні хлопці". І в цьому шоу це не регулярний прийом - це технологія.

Енциклопедія поп-культури

Серіал Дена Гармона не був би серіалом Дена Гармона, якби не використовував нескінченні цитування поп-культури. Складно навіть перерахувати, яку кількість різноманітних Фільмів, серіалів, літературних творів чи навіть відеоігор згадували в цьому шоу.

Водночас "Рік і Морті" обігрує сюжети відомих творів дуже по-різному. У якихось серіях можна побачити відверте глузування, у якихось - смішну цитату, у якихось - відверту пародію. У цьому сенсі шоу краще розкривається саме для тих глядачів, які є обізнаними в поп-культурі, але і для всіх інших воно все ще є смішним та кмітливим.

Дослідження травми

Скільки 6 Рік не намагався довести, що він надлюдина й може Фактично будь-що, одна річ йому все ж непідвладна, а саме - переживання травми. Ця частина шоу насправді досить схожа за настроєм на "Коня БоДжека", де головний герой також перманентно займається самознищенням.

"Рік і Морті" все ж таки балансує між відвертим божевіллям і психологічними травмами, але саме травмованість Ріка є однією з магістральних тем серіалу, а, можливо, і його головною інтригою. І саме цей аспект шоу дає змогу глядачу набагато краще резонувати з головним героєм серіалу.

В чому феномен "Рік і Морті" (фото: Кіноріум)

Божевілля й абсурд

Абсурдні та божевільні шоу були й до "Ріка і Морті", згадати хоча б "Південний Парк" чи "Гріффінів", але "Рік і Морті" завдяки своєму сетингу з паралельними вимірами може використовувати й абсурд, і божевільність як щось абсолютно буденне. Хочете вимір, де телефони замовляють піцу? Будь ласка.

Подобаються історії а-ля "Термінатор"? Ловіть таку саму, але зі зміями. Хочеться чого мозковивертного? От вам історія про поїзд історій. Сетинг “Ріка і Морті” дійсно дає змогу розповідати звичні історії на новий лад, що по-справжньому дає його авторам, свободу.