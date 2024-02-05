7 причин, по которым "Рик и Морти" стал культовым мультсериалом

Дэн Гармон как шоуранер

На момент создания "Река и Морти" шоуранер и сценарист Дэн Гармон уже успел заработать славу талантливого автора благодаря своей работе над шоу "Сообщество".

Собственно, в ранних сезонах "Сообщества" уже можно увидеть стиль Гармона – это бесконечные цитаты поп-культуры, разнообразные омажи и пародии на культовые фильмы, едкий юмор и даже заигрывание с параллельными вселенными. Все это в полной мере перекатывает в анимационное шоу или даже усилится, а Гармон снова докажет, что он незаурядный знаток поп-культуры.

Фундамент сериала

Если рядового зрителя "Рика и Морти" спросить, каков фундамент этого шоу, то, вероятнее всего, он ответит, что это параллельные измерения. И это, конечно, будет правдой, но только наполовину. И вот второй половиной фундамента "Река и Морти" является классическим семейным ситком. Да, закадрового смеха здесь нет, но динамика классических ситкомов является неотъемлемой составляющей шоу.

Семья Смитов является константой (с определенными условностями) для хаотического и бесконечного мира "Река и Морти", а сам сериал не стесняется играть разнообразные тропы из классических ситкомов.

В чем феномен "Рик и Морти" (фото: Кинориум)

Предвестник эры мультивселенных

Хотя идея параллельных измерений и мультивселенной не является новой - ее даже ученые исследуют - Дэн Гармон действительно задал тренд на мультивселенной, хотя из конкурентов его идею мало кто понял. Ибо, если все возможно и все уже было где-то в параллельном мире, то существование как таковое не имеет никакого смысла. И в мультсериале это не раз просвечивалось.

Год, будучи всеведущим-гением, является одновременно по-настоящему несчастным человеком и по-настоящему свободным. Экзистенциальный ужас от понимания мультивселенной наделяет его необъятной тоской, но, что парадоксально, делает тотально свободным. К сожалению, в современной попкультуре мультивселенные стали означать, что героям меняют цвет костюма.

Мешапы и ремиксы

"Год и Морти" сам по себе является фундаментальным мешапом семейного ситкома и научной Фантастики, но, конечно, еще лучше это проявляется на уровне сюжетов серии.

Гармон и сценарная команда не стесняются совмещать несочетаемое. Так появляются серии, где Саммер переживает "Крепкого орешка", в то время как Рик пытается собрать сознание Морти вместе в компьютерной игре.

Или эпизод, где Рик охотится на огромных ботов, состоящих в одном мегаботе, который смешанный с классической криминальной драмой а-ля "Славные ребята". И в этом шоу это не регулярный прием - это технология.

Энциклопедия поп-культуры

Сериал Дэна Гармона не был бы сериалом Дэна Гармона, если бы не использовал нескончаемые цитирования поп-культуры. Сложно даже перечислить, какое количество разнообразных фильмов, сериалов, литературных произведений или даже видеоигр вспоминали в этом шоу.

В то же время "Год и Морти" обыгрывает сюжеты известных произведений очень по-разному. В каких-то сериях можно увидеть откровенную насмешку, в каких-то - смешную цитату, в каких-то – откровенную пародию. В этом смысле шоу лучше раскрывается именно для тех зрителей, которые осведомлены в поп-культуре, но и для всех остальных оно все еще является смешным и сообразительным.

Исследование травмы

Сколько 6 Год не пытался доказать, что он сверхчеловек и может Фактически что угодно, одна вещь ему все же неподвластна, а именно – переживание травмы. Эта часть шоу действительно довольно похожа по настроению на "Коня БоДжека", где главный герой также перманентно занимается самоуничтожением.

"Рик и Морти" все же балансирует между откровенным безумием и психологическими травмами, но именно травмированность Рика является одной из магистральных тем сериала, а возможно и его главной интригой. И именно этот аспект шоу позволяет зрителю гораздо лучше резонировать с главным героем сериала.

В чем феномен "Рик и Морти" (фото: Кинориум)

Безумие и абсурд

Абсурдные и безумные шоу были и до "Рика и Морти", вспомнить хотя бы "Южный Парк" или "Гриффинов", но "Рик и Морти" благодаря своему сеттингу с параллельными измерениями может использовать и абсурд, и безумие как нечто абсолютно обыденное. Хотите замер, где телефоны заказывают пиццу? Пожалуйста.

Нравятся истории а-ля "Терминатор"? Ловите такую же, но со змеями. Хочется чего мозговой? Вот вам история о поезде историй. Сетинг "Река и Морти" действительно дает возможность рассказывать привычные истории на новый лад, что по-настоящему дает его авторам свободу.