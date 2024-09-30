7 правил, як зробити квартиру комфортною для алергіків

Обирайте безпечні матеріали для оздоблення

Краще обирати вододисперсійні фарби: вони стійкі до забруднень і не мають неприємних запахів. Якщо шпалери - то гладкі паперові, адже на рельєфних та текстильних накопичується пил.

Для підлоги підійде паркетна дошка, керамічна плитка або пробка. Пробкове покриття не тільки відштовхує пил і легко миється, але й може мати будь-який дизайн та текстуру - залежно від побажань клієнта.

Зменшуйте кількість текстильних елементів

Пледи, декоративні подушки та пухнасті килими можуть виглядати чудово, але вони накопичують пил, як губка воду. Зберігайте ці речі в шафах і діставайте за необхідності.

З цієї ж причини незручності може викликати м’які меблі. Якщо відмовитися від них складно, обирайте шкіряну оббивку - це дорожче, але дихати буде набагато легше.

Шкіряні меблі більш безпечні для алергіків (фото: Freepik.com)

Підберіть правильну постіль

Пух, пір'я, шерсть, кокосове волокно важко очищаються і можуть бути потужними алергенами. Краще обрати подушки, ковдри та матраци з гіпоалергенних матеріалів або зі спеціальними знімними чохлами для алергіків - вони не пропускають вологу, бактерії та віруси.

Пам’ятайте, що матрац слід міняти не рідше, ніж раз на десять років, подушку - раз на п’ять років, а постільну білизну необхідно прати щотижня при температурі не нижче 60 °С.

Використовуйте побутову техніку для чистоти

Кондиціонер і зволожувач повітря давно стали постійними гостями в домі алергіка. Ще один чудовий спосіб створити вдома гіпоалергенний оазис - вентиляційна установка з фільтром тонкого очищення.

Система такого типу не лише усуває неприємні запахи та не допускає проникнення шкідливих речовин з вулиці, а й очищає повітря від дрібнодисперсного пилу та пилку - ви швидко забудете, що таке поділяти свій дім з пиловими кліщами.

Обирайте рослини та тварин з обережністю

Для кімнатних рослин обирайте ті, що не цвітуть і не мають пилку, наприклад, кактуси або сукуленти.

А також пам'ятайте, що алергія може бути не на саму рослину, а на ґрунт, у якому вона росте - там легко утворюється грибок. У такому випадку спробуйте вирощувати рослини на гідропоніці - живильних розчинах.

Щодо домашніх тварин, то не тільки довга шерсть викликає алергію: навіть корм для рибок може завдати алергіку неприємностей. Тому, перш ніж завести улюбленця, обов’язково з’ясуйте, чи зможете ви співіснувати на одній території.

Якщо ваш головний алерген - це шерсть, то вам підійде кішка безшерстої породи (фото: Freepik.com)

Увага до прибирання

Прибирати поверхні алергікам доводиться кілька разів на тиждень. З цієї причини краще відмовитися від великої кількості відкритих полиць та декору, а книги зберігати у закритих шафах. Шафки та ящики завжди мають бути щільно зачиненими, окрім випадків щотижневого провітрювання.

Обережність із побутовою хімією

Намагайтеся зберігати хімічні засоби в окремій шафі і після використання щільно закривайте кришки на всіх місткостях, навіть якщо вміст гіпоалергенний та екологічний.

Прибирання робіть тільки в гумових рукавичках, після чого провітрюйте приміщення, щоб усунути запахи засобів, і ретельно мийте руки. А якщо будь-який контакт із хімією для вас нестерпний, на допомогу прийдуть нашатир, сода, гірчиця або сервіс із прибирання.