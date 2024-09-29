Побутова хімія або бабусині поради? Які засобі ефективніші проти неприємних запахів вдома

Навіть у найчистіших оселях часом з'являються неприємні запахи. Проте не поспішайте шукати нове житло чи затоплювати квартиру освіжувачами повітря. Що краще працює у боротьбі з запахами: науково підтверджені методи або народні поради?

РБК-Україна (проєкт Styler) досліджує, що справді допомагає позбутися неприємного запаху в оселі, а що - лише міф.

Як позбутися запаху смаженої риби та інших "кухонних ароматів"

Кухня - центр різних домашніх ароматів, які, на жаль, не завжди приємні. Запах смаженої риби може триматися днями, а аромат часнику, здається, проникає в усі шпарини.

Науковий метод: активоване вугілля. Дослідження показують, що активоване вугілля, завдяки своїй пористій структурі, ефективно поглинає запахи. Поставте відкрита місткість з вугіллям на кухні, і воно почне діяти як природний дезодорант.

Народний метод: кип'ятіння води з додаванням кориці чи гвоздики. Це лише тимчасово замаскує запах, але науково не доведено, що воно справді усуває неприємні аромати.

Ванна кімната: вологість - союзник запахів

Вологе середовище та тепло сприяють розвитку бактерій і плісняви, які часто є головними винуватцями неприємних запахів у ванній.

Науковий метод: оцет. Оцтова кислота ефективно знищує бактерії та плісняву, які є джерелом запаху. Рекомендуємо раз на тиждень протирати поверхні розчином оцту й води (1:1).

Народний метод: пачка соди у відкритому вигляді. Сода дійсно може поглинати запахи, але її ефективність на великих просторах не підтверджена теоретично.

Вітальня і спальня: свіжість у кожному куточку

Ці кімнати можуть здаватися менш проблемними, але і тут є свої приховані джерела запахів.

Науковий метод: HEPA-фільтри. Відомо, що повітряні фільтри з HEPA-технологією ефективно видаляють з повітря частинки, які викликають запахи.

Народний метод: блюдця з нарізаним лимоном. Хоча аромат лимона приємний, немає реальних підтверджень його здатності нейтралізувати інші запахи в кімнаті.

Кухня - джерело багатьох запахів внаслідок активного випаровування (фото: Freepik.com)

Домашні улюбленці: любимо, але вони мають свій запах

Наші чотирилапі друзі приносять багато радості, але часом їх запахи не такі приємні.

Науковий метод: ферментативні засоби для прибирання. Ферменти розщеплюють білки, які є джерелом запаху від тварин. Це найефективніший спосіб боротьби з запахами, викликаними біологічними виділеннями.

Народний метод: розпилення суміші води й оцту на меблі. Хоча оцет може бути корисним для прибирання, він не є ефективним у видаленні запахів з тканин.

Горища та підвали: свіжість у найзатишніших куточках

Ці приміщення часто стають джерелом неприємних запахів через високу вологість та відсутність циркуляції повітря.

Науковий метод: осушувачі повітря. Зменшення вологості запобігає росту плісняви та грибків, які часто є причиною неприємних запахів.

Народний метод: мішечки з лавандою. Хоча лаванда має приємний аромат, немає наукових доказів її ефективності в усуненні вже наявних запахів.

Тож що допомагає краще?

Важливо розуміти різницю між маскуванням запаху і його усуненням. Більшість народних методів лише тимчасово приховують неприємний запах, не вирішуючи проблему. Завжди починайте з пошуку й усунення джерела запаху, а вже потім займайтеся освіженням повітря.

Боротьба з неприємними запахами - це постійний процес, а не разовий захід. Поєднуючи науково підтверджені методи з регулярним прибиранням, ваш дім завжди буде пахнути свіжістю і затишком.

А народні методи? Якщо вони вам подобаються й здаються ефективними, чому б і ні? Адже психологічний комфорт теж важливий. Але не забувайте про справжню чистоту та гігієну вашого дому.