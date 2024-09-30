7 правил, как сделать квартиру комфортной для аллергиков

Выбирайте безопасные материалы для отделки

Лучше выбирать вододисперсионные краски: они устойчивы к загрязнениям и не имеют неприятных запахов. Если обои - то гладкие бумажные, ведь на рельефных и текстильных скапливается пыль.

Для полов подойдет паркетная доска, керамическая плитка или пробка. Пробковое покрытие не только отталкивает пыль и легко моется, но и может иметь любой дизайн и текстуру - в зависимости от пожеланий клиента.

Уменьшайте количество текстильных элементов

Пледы, декоративные подушки и пушистые ковры могут выглядеть великолепно, но они накапливают пыль, как губку воду. Храните эти вещи в шкафах и доставайте по необходимости.

По этой же причине неудобства может вызвать мягкая мебель. Если отказаться от нее сложно, выбирайте кожаную обивку - это дороже, но дышать будет гораздо легче.

Кожаная мебель более безопасна для аллергиков (фото: Freepik.com)

Подберите правильную постель

Пух, перья, шерсть, кокосовое волокно тяжело очищаются и могут являться мощными аллергенами. Лучше выбрать подушки, одеяла и матрасы из гипоаллергенных материалов или со специальными съемными чехлами для аллергиков - они не пропускают влагу, бактерии и вирусы.

Помните, что матрас следует менять не реже раза в десять лет, подушку - раз в пять лет, а постельное белье необходимо стирать еженедельно при температуре не ниже 60 °С.

Используйте бытовую технику для чистоты

Кондиционер и увлажнитель воздуха давно стали постоянными гостями в доме аллергика. Еще один прекрасный способ создать дома гипоаллергенный оазис - вентиляционная установка с фильтром тонкой очистки.

Система такого типа не только устраняет неприятные запахи и не допускает проникновения вредных веществ с улицы, но и очищает воздух от мелкодисперсной пыли и пыльцы - вы быстро забудете, что такое делить свой дом с пылевыми клещами.

Выбирайте растения и животных с осторожностью

Для комнатных растений выбирайте нецветущие и не имеющие пыльцы, например, кактусы или суккуленты.

А также помните, что аллергия может быть не на самое растение, а на почву, в которой она растет - там легко образуется грибок. В таком случае попробуйте выращивать растения на гидропонике - питательных растворах.

Что касается домашних животных, то не только длинная шерсть вызывает аллергию: даже корм для рыбок может доставить аллергику неприятностей. Поэтому, прежде чем завести любимца, обязательно выясните, сможете ли вы сосуществовать на одной территории.

Если ваш главный аллерген - это шерсть, то вам подойдет кошка бесшерстной породы (фото: Freepik.com)

Внимание к уборке

Убирать поверхности аллергикам приходится несколько раз в неделю. Поэтому лучше отказаться от большого количества открытых полок и декора, а книги хранить в закрытых шкафах. Шкафчики и ящики всегда должны быть плотно закрыты, кроме случаев еженедельного проветривания.

Осторожность с бытовой химией

Старайтесь хранить химические средства в отдельном шкафу и после использования плотно закрывайте крышки на всех емкостях, даже если содержимое гипоаллергенно и экологично.

Уборку производите только в резиновых перчатках, после чего проветривайте помещение, чтобы устранить запахи средств, и тщательно мойте руки. А если любой контакт с химией для вас невыносим, на помощь придут нашатырь, сода, горчица или сервис по уборке.