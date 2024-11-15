7 правил дизайну, які можна та навіть треба сміливо порушувати

Однакові стільці для їдальні

Багато хто вважає, що стільці для їдальні повинні бути однаковими, щоб створити гармонію в кімнаті. Проте використання різних стільців може надати вашій їдальні особливого характеру.

Поєднання різних матеріалів, розмірів та кольорів додає цікаві деталі та створює унікальну атмосферу. Крім того, це дозволяє втілити особисті вподобання та виразити індивідуальність. Отже, не бійтеся комбінувати різні стилі та форми для створення неповторного інтер'єру.

Відмова від штучних рослин

Штучні рослини довго були табу в інтер'єрі, вважаючи їх непрактичними. Проте сучасні штучні квіти виглядають дуже реалістично, і вони ідеально підходять для тих, хто не має часу доглядати за живими рослинами. Вони додають кольору та затишку, не потребуючи води або світла.

При цьому важливо регулярно протирати їх від пилу, щоб вони виглядали свіжими. Тож якщо живі рослини вам не підходять, не вагайтеся додати штучну зелень у свій простір.

Іноді штучні рослини можуть гарно прикрасити інтер'єр (фото: Freepik.com)

Не використовувати темні фарби в маленьких кімнатах

Зазвичай вважається, що для маленьких приміщень слід обирати світлі кольори, які візуально збільшують простір. Однак темні відтінки можуть додати кімнаті глибини, створюючи цікавий ефект.

Якщо поєднати темну фарбу з відбиваючим декором, кімната виглядатиме стильно і незвично. Додатково, це може створити відчуття затишку та інтимності. Експериментуйте з кольорами, щоб надати кімнаті особливого шарму.

Симетрія в інтер'єрі

Симетрія може створити порядок, проте асиметрія додає більше індивідуальності та характеру. Розставляйте предмети декору в невеликі групи, комбінуючи різні стилі. Асиметричне розташування допомагає уникнути ефекту "виставкового залу", роблячи простір затишнішим.

Декоратори радять використовувати непарну кількість елементів для кращого візуального балансу. Не бійтеся експериментувати з асиметрією для створення динамічного інтер'єру.

Не поєднувати різні принти

Правило про несумісність різних візерунків часто стримує дизайнерів від сміливих рішень. Поєднання різних принтів може додати характеру та динаміки. Це може бути килим з геометричними фігурами та подушки з квітковим орнаментом, що створюють цікавий контраст.

Головне - знайти баланс між різними стилями, щоб інтер'єр не виглядав перевантаженим. Спробуйте почати з невеликих елементів, таких як подушки або невеликі декори.

Поєднання різних візерунків може стати вдалим рішенням (фото: Freepik.com)

Не змішувати старе з новим

Принцип дотримання одного стилю може зробити інтер'єр занадто передбачуваним і навіть нудним. Поєднання класичних предметів меблів із сучасними аксесуарами створює цікавий баланс між традиціями та новаторством.

Це допомагає зберегти унікальний характер приміщення, створюючи ефект позачасовості. Використовуйте старі предмети для основи, а сучасні - для акцентів. Так ви створите інтер’єр, що буде актуальним незалежно від модних тенденцій.

Яскраві кольори в кожній кімнаті

Яскраві акценти справді можуть зробити кімнату цікавішою, але не обов’язково використовувати їх повсюди. Нейтральні відтінки можуть виглядати так само привабливо, як і яскраві.

Вони надають простору спокою та візуальної рівноваги. Якщо ви бажаєте додати кольору, спробуйте почати з легкозамінних елементів, як-от подушки чи декор. Це дозволить експериментувати з кольором, не перевантажуючи інтер'єр.