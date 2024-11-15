7 правил дизайна, которые можно и даже нужно смело нарушать

Есть много "железобетонных" правил, которые обычно соблюдаются при создании интерьера. Однако опытные дизайнеры знают, что иногда нарушение определенных правил может придать вашему пространству уникальность и сделать его более привлекательным и современным.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о некоторых общепринятых принципах интерьерного дизайна, которые следует иногда нарушать.
Многие считают, что стулья для столовой должны быть одинаковыми, чтобы создать гармонию в комнате. Однако использование различных стульев может придать вашей столовой особый характер.
Сочетание различных материалов, размеров и цветов придает интересные детали и создает уникальную атмосферу. Кроме того, это позволяет воплотить индивидуальные предпочтения и выразить индивидуальность. Итак, не бойтесь комбинировать разные стили и формы для создания неповторимого интерьера.
Искусственные растения долго были табу в интерьере, считаясь непрактичными. Однако современные искусственные цветы выглядят очень реалистично, и они идеально подходят для тех, кто не имеет времени ухаживать за живыми растениями. Они добавляют цвет и уют, не требуя воды или света.
При этом важно регулярно протирать их от пыли, чтобы они выглядели свежими. Так что если живые растения вам не подходят, не затрудняйтесь добавить искусственную зелень в свое пространство.
Обычно считается, что для маленьких помещений следует выбирать светлые цвета, визуально увеличивающие пространство. Однако темные оттенки могут придать комнате глубину, создавая интересный эффект.
Если сочетать черную краску с отражающим декором, комната будет смотреться стильно и необычно. Дополнительно это может создать ощущение уюта и интимности. Экспериментируйте с цветами, чтобы придать комнате особый шарм.
Симметрия может создать порядок, однако асимметрия придает больше индивидуальности и характеру. Расставляйте предметы декора в небольшие группы, комбинируя разные стили. Асимметричное расположение помогает избежать эффекта "выставочного зала", делая простор более уютным.
Декораторы рекомендуют использовать нечетное количество элементов для лучшего визуального баланса. Не бойтесь экспериментировать с асимметрией для создания динамичного интерьера.
Правило о несовместимости разных узоров часто сдерживает дизайнеров от смелых решений. Сочетание различных принтов может придать характер и динамику. Это может быть ковер с геометрическими фигурами и подушки с цветочным орнаментом, создающими интересный контраст.
Главное - найти баланс между разными стилями, чтобы интерьер не выглядел перегруженным. Попытайтесь начать с небольших элементов, таких как подушки или небольшие декоры.
Принцип соблюдения одного стиля может сделать интерьер очень предсказуемым и даже скучным. Сочетание классических предметов мебели с современными аксессуарами создает интересный баланс между традициями и новаторством.
Это помогает сохранить уникальный характер помещения, создавая эффект вневременности. Используйте старые предметы для основания, а современные - для акцентов. Так вы создадите интерьер, что будет актуально независимо от модных тенденций.
Яркие акценты действительно могут сделать комнату более интересной, но не обязательно использовать их повсюду. Нейтральные оттенки могут выглядеть столь же привлекательно, как и яркие.
Они придают пространству спокойствие и визуальное равновесие. Если вы хотите добавить цвет, попробуйте начать с легкозаменяемых элементов, таких как подушки или декор. Это позволит экспериментировать с цветом, не перегружая интерьер.
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При написании материала были использованы источники: издания Bob Vila, Apartment Therapy, Southern Living.