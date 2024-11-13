Які тренди інтер'єру будуть надпопулярними у 2025 році: прогнози експертів

У 2025 році покупці житла будуть прагнути поєднання старовинного стилю з новітніми технологіями, що створює унікальний симбіоз затишку та інновацій. Які саме головні тенденції передбачають експерти у дизайні інтер'єру у наступному році?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Real Simple розповідає про п’ять трендів дизайну інтер'єру, які будуть популярні у 2025 році.

Затишок на першому місці

У 2025 році власники житла надаватимуть перевагу затишним та компактним просторам, замість великих відкритих зон. Експерти американської рієлторської компанії Zillow повідомляють, що кількість оголошень з використанням слова "затишний" зросла на 35% порівняно з 2023 роком.

Невеликі кімнати дозволяють зменшити енергоспоживання, що робить їх привабливим вибором для тих, хто прагне зберегти тепло та комфорт шляхом менших рахунків.

Це також відповідає екологічним цілям, оскільки менші приміщення потребують менше ресурсів для обігріву та освітлення. У нових оголошеннях популярність набирають кімнати, насичені кольором, які дарують відчуття затишку і спокою.

Ванні кімнати у стилі спа

Традиційне облаштування ванної кімнати відходить на другий план, і на зміну йому приходять ванні кімнати в стилі спа. У 2025 році буде популярним дизайн, що об’єднує душову та ванну в одному просторі з водонепроникною обробкою.

Ванні кімнати такого типу, згадки про які зросли на 19% у 2024 році, пропонують не тільки естетичний вигляд, але й підвищену доступність, оскільки у них відсутні пороги для душових.

За даними Zillow, ця тенденція є частиною загального прагнення створити домашні інтер’єри, що сприяють фізичному та психологічному добробуту. Спа-компоненти допомагають створити атмосферу відпочинку і релаксації, що відповідає новому тренду орієнтації на здоровий спосіб життя.

Затишна ванна кімната допомагає подбати про гарний фізичний та емоційний стан (фото: Freepik.com)

Електричні технології

Завдяки технологіям власники житла мають можливість жити економічніше та екологічніше, що стає все більш важливим для покупців. Zillow відзначає, що кількість оголошень з фразою "домашні батареї" зросла на 62% з 2023 року, роблячи її найшвидше зростаючим ключовим словом у їхньому звіті.

Батареї для дому зберігають надлишкову енергію від сонячних панелей, що дозволяє зменшити витрати на електрику та забезпечити живлення вночі або під час аварій.

Крім того, все більше оголошень містять згадки про "зелені" та "стали" технології, а також зарядні станції для електромобілів, популярність яких зросла на 34%.

Шарм старовинного світу

У пошуках затишку та спокою власники житла звертаються до стилів минулого, зокрема інтер'єрів у вінтажному стилі. Zillow відзначає, що кількість оголошень з ключовим словом "ностальгія" зросла на 14% порівняно з 2023 роком.

Традиційні меблі, квіткові орнаменти та гобелени повертаються в моду, додаючи інтер'єрам тепла і витонченості. У зв’язку з поверненням до читання паперових книг у продажу все частіше з’являються бібліотеки, а кількість оголошень зі словом "бібліофільний декор" зросла на 22%.

Книжкові шафи знову входять у моду (фото: Freepik.com)

Стійкість до кліматичних загроз

У світлі змін клімату власники житла прагнуть захистити свої оселі від природних катастроф, зокрема затоплень та землетрусів. За даними Zillow, 86% покупців житла вважають важливим мати хоча б одну особливість, що захищає дім від кліматичних небезпек.

До таких елементів відносяться бар'єри від повеней, що зросли в популярності на 22%, сейсмічне зміцнення будівель (на 20%), системи збору дощової води (на 19%) і посухостійкі газони (на 14%). Ці інновації допомагають захистити будинки від стихійних лих, зберігаючи комфорт і безпеку мешканців.