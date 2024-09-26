7 повсякденних ранкових звичок, які руйнують життя

Відкладання підйому

Зранку дзвонить будильник, але ви замість того, щоб встати, переводите його ще на 10 або 15 хвилин. Але цей додатковий час не зробить ваше тіло більш відпочилим.

Раптове пробудження лише через 9 хвилин переводить ваше тіло в стан інерції сну, через що ви будете почувати себе дезорієнтованими та втомленими протягом багатьох годин.

Тому варто ставити будильник в іншій частині кімнати або заводьте його чітко на той час, коли вам потрібно підійматися.

А ще вчені радять прокидатися зранку в один й той самий час, навіть у вихідні дні. Встановлення постійного часу для пробудження допоможе вам бути продуктивнішими та енергійнішими.

Мало води

Дорослі люди постійно зневоднені, бо ми часто ігноруємо сигнали спраги. Експерти радять випивати не менше 8 склянок води протягом дня (сюди входять продукти, багаті рідиною та чай). Це дозволить вашому тілу функціонувати повноцінно та позбавить від неприємних наслідків обезводнення організму.

І більшість експертів радить пити першу склянку води одразу після пробудження - до того, як ви підете чистити зуби, пити каву та снідати. Це дозволить вашому організму прокинутися.

Відсутність сніданку

Перший прийом їжі дуже важливий, тому ще саме на ньому ваш організм буде триматися цілий день. Спеціалісти з клінічної ендокринології та метаболізму провели дослідження на тему сніданків та спалювання калорій.

З'ясувалося, що люди, які повноцінно снідали, спалювали майже у два рази більше калорій протягом дня. А ще в них був значно нижчий рівень цукру в крові. Тому відсутність сніданку може впливати не тільки на метаболізм, а й на вашу вагу.

А дослідження Американського коледжу кардіології показало, що у тих, хто пропускає сніданок, ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 87% відсотків вище, ніж у тих, хто снідає.

Кава до сніданку або замість

Дослідники з Університету Бата виявили, що вживання чорної кави перед сніданком може мати негативний вплив на рівень цукру в крові. Тому каву варто перенести на час після сніданку.

Вживання кави або чаю до сніданку може підвищити секрецію шлункового соку. Якщо травний тракт не матиме, що перетравлювати, а соки вже виділяються - запуститься процес, який в довгостроковій перспективі може принести проблеми зі шлунком.

Крім того, цукор та цукрозамінники запускають цикл прискорень та спадів, що змусить вас прагнути більше солодкого протягом дня. Замініть цукор у каві молоком або вершками, які можуть додати у ваш раціон порцію кальцію та білка.

Першим ділом - телефон

Багато людей роблять цю помилку - після пробудження беруть у руки телефон, щоб прочитати повідомлення або новини. Така звичка може зробити вас менш продуктивними в довгостроковій перспективі, оскільки переключає вашу увагу від ранкових ритуалів.

Візьміть собі за звичку відкривати повідомлення, електронну пошту, соцмережі та новини після того, як ви встали з ліжка, прийняли душ, поснідали та випили ранкову каву.

Крім того, намагайтеся не розв'язувати важливі задачі, проблеми та не відповідайте на дзвінки по роботі до того, як зробите всі ранкові ритуали. Ваш мозок має повністю прокинутися і бути готовим до прийняття рішень, продуктивності та сприймання інформації.

Відсутність зарядки

Відсутність хоча б мінімальної зарядки зранку призводить до зниження енергії та втрати користі для здоров'я. Як "розбудити" свій організм зранку - обирати тільки вам.

Це може бути прогулянка з собакою, коротке заняття з йоги, пробіжка, декілька простих вправ. Будь-яка фізична активність може вас підбадьорити та налаштувати цілий день на позитивний лад.

Метушня та запізнення

Найгірше, що може статися з вами зранку - це зіпсований настрій через запізнення, метушню, пошук чогось загубленого чи складання плану дня на ходу. План на день вам точно потрібен, але його треба складати не після пробудження, а ввечері.

Варто подивитися прогноз погоди та підготувати необхідний одяг, перевірити складені дітьми рюкзаки до школи, приготувати собі парасолю, ключі від машини та дому - в одному й тому самому місці.

Неорганізований простір може тільки посилити стрес та змусить вас витрачати час на пошук чогось необхідного. А ще - це негативно впливає на настрій та здатність зосередитися.

Якщо вам кожного ранку не вистачає часу, то прокидайтеся на 10-15 хвилин раніше, щоб встигнути абсолютно все. Це дозволить уникнути шаленого початку дня та метушні.