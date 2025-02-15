7 поширених помилок у спілкуванні з батьками партнера: як їх уникнути

Ігнорування традицій та сімейних цінностей

Не варто одразу демонструвати, що ви не згодні з сімейними звичаями партнера. Важливо з повагою ставитися до їхніх традицій, навіть якщо вони відрізняються від ваших.

Надмірна відвертість або критика

Непотрібно критикувати стиль життя батьків, методи виховання чи побутові звички. Висловлюйте свою думку обережно, щоб не створювати напруження.

"Пам'ятайте, що в іншій родині існувало своє життя до вашої появи. А критика може викликати тільки конфлікти", - радить психолог.

Порівняння з власними батьками

Фрази на кшталт "А в моїй сім’ї роблять інакше" можуть викликати неприязнь та небажання співпрацювати.

Спроби змінити або перевиховати

Приймайте їх такими, якими вони є. Намагання "навчити" або "переконати" може призвести до протистояння.

"Намагатися когось перевиховати або змінити - завжди невдячна справа, а у випадку з дорослими людьми, які є батьками вашого партнера - тим більш", - підкреслює експерт.

Недостатня ініціатива у спілкуванні

Якщо ви завжди чекаєте, поки вони зроблять перший крок, це може виглядати як байдужість. Виявляйте щиру зацікавленість у їхньому житті.

"Більшість старших людей вважає, що молодь має йти перша на контакт. У сучасному світі ці стереотипи трохи змінені, але варто інколи зробити перший крок самостійно", - радить психолог.

Занадто формальне або холодне ставлення

Батьки партнера, як правило, хочуть відчувати себе потрібними. Тепле спілкування, дрібні знаки уваги (питання про здоров’я, подарунки до свят) допоможуть створити довірчі стосунки.

Втягування партнера у конфлікти

Якщо виникають непорозуміння, намагайтеся вирішувати їх самостійно, без залучення партнера. Це допоможе уникнути напруженості у вашій парі.

"Головний принцип - взаємоповага та розуміння. Відкрите та тактовне спілкування допоможе збудувати гармонійні стосунки з батьками вашого партнера", - резюмує Наталія Гаріна.