7 распространенных ошибок в общении с родителями партнера: как их избежать

Общение с родителями партнера может быть вызовом, особенно на начальных этапах. Однако это может серьезно повлиять как на отношения молодой пары, так и на взаимоотношения с родителями. Поэтому стоит избегать самых распространенных ошибок.
Какие ошибки чаще всего совершают молодые люди в общении с родителями партнера, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) магистр психологии и психотерапевт Наталья Гарина.
Не стоит сразу демонстрировать, что вы не согласны с семейными обычаями партнера. Важно с уважением относиться к их традициям, даже если они отличаются от ваших.
Не нужно критиковать стиль жизни родителей, методы воспитания или бытовые привычки. Высказывайте свое мнение осторожно, чтобы не создавать напряжение.
"Помните, что в другой семье существовала своя жизнь до вашего появления. А критика может вызвать только конфликты", - советует психолог.
Фразы вроде "А в моей семье делают иначе" могут вызвать неприязнь и нежелание сотрудничать.
Принимайте их такими, какие они есть. Попытки "научить" или "убедить" могут привести к противостоянию.
"Пытаться кого-то перевоспитать или изменить - всегда неблагодарное дело, а в случае со взрослыми людьми, которые являются родителями вашего партнера - тем более", - подчеркивает эксперт.
Если вы всегда ждете, пока они сделают первый шаг, это может выглядеть как равнодушие. Проявляйте искреннюю заинтересованность в их жизни.
"Большинство старших людей считает, что молодежь должна идти первая на контакт. В современном мире эти стереотипы немного изменены, но стоит иногда сделать первый шаг самостоятельно", - советует психолог.
Родители партнера, как правило, хотят чувствовать себя нужными. Теплое общение, мелкие знаки внимания (вопросы о здоровье, подарки к праздникам) помогут создать доверительные отношения.
Если возникают недоразумения, старайтесь решать их самостоятельно, без привлечения партнера. Это поможет избежать напряженности в вашей паре.
"Главный принцип - взаимоуважение и понимание. Открытое и тактичное общение поможет построить гармоничные отношения с родителями вашего партнера", - резюмирует Наталья Гарина.
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