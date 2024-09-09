7 порід кішок, які обожнюють обійми

Бірманська кішка

Бірманська кішка - це порода з характерним кольоровим малюнком: світле тіло та темні плями на голові, лапах і хвості. Ці кішки відомі своєю ніжною, миролюбною та милою натурою. Вони ідеально підходять для сімей, адже люблять сидіти на колінах і відпочивати разом з вами.

Їх довга шерсть не потребує складного догляду. Достатньо розчісувати її раз на тиждень, щоб підтримувати пухнастість і запобігти сплутуванню.

Бірманська кішка (зображення: Вікіпедія)

Гімалайська кішка

Гімалайська кішка - це по суті перська кішка з характерним сіамським забарвленням. Її густа подвійна шерсть вимагає щоденного розчісування та чищення для підтримки у доброму стані.

Деякі власники звертаються до професійного грумера, який може коротко підстригти шерсть на животі, щоб уникнути утворення ковтунів.

Гімалайська кішка (зображення: Вікіпедія)

Мейн-кун

Мейн-кун - одна з найбільших порід кішок, відрізняється дуже пухнастим хутром з густою подвійною шерстю, яка була розвинена для захисту від холодних зим Північного Сходу.

Хоча шерсть мейн-куна не така вимоглива у догляді, як у перської кішки, вона потребує регулярного розчісування. Залежно від текстури вовни, це може бути від щоденного до кількох разів на тиждень.

Мейн-кун (зображення: Вікіпедія)

Норвезька лісова кішка

Норвезька лісова кішка, подібно до мейн-куна, розвивалася в холодному кліматі, що сприяло формуванню густої водонепроникної шерсті. Хоча шерсть цієї породи досить пухнаста, догляд за нею не є складним. Зазвичай достатньо щотижневого розчісування або чищення щіткою, оскільки їх шерсть не схильна до сплутування.

Норвезька лісова кішка (зображення: Вікіпедія)

Перська кішка

Перська кішка відрізняється довгою і густою шерстю, з особливим коміром навколо шиї, схожим на гриву лева. Відомо, що у персів одна з найскладніших у догляді шерсть. Щоденне розчісування та вичісування необхідні для того, щоб запобігти утворенню ковтунів. Оскільки шерсть дуже густа, щоденне розчісування може бути досить трудомістким.

Крім того, персам потрібен щоденний догляд за обличчям, щоб протирати та чистити навколо очей та складки шкіри навколо носа.

Перська кішка (зображення: Вікіпедія)

Регдол

Регдол - це кішка з пухнастою подвійною шерстю середньої довжини з дуже невеликим підшерстком. Шерсть цієї породи природним чином протистоїть сплутуванню, що дозволяє легко справлятися з щотижневим розчісуванням.

Регдоли відомі своєю ласкавою натурою і часто люблять сидіти на колінах, що робить їх чудовим вибором для тих, хто хоче мати пухнастого компаньйона.

Регдол (зображення: Вікіпедія)

Селкірк Рекс

Селкірк Рекс - це кішка з однією з найунікальніших шерстних покривів у світі. Її шерсть м’яка, плюшева та кучерява. Ця порода може мати як коротку, так і довгу шерсть, і в обох випадках вона дуже пухнаста.

Коротка вовна селкірк-рекса має глибокі хвилі з завитими кінцями, в той час як довга вовна формує вільні окремі завитки.

Селкірк Рекс (зображення: Вікіпедія)