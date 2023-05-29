Породи кішок-довгожителів, які за людськими мірками живуть по 100 років (фото)

Перський кіт

Цей красень з розкішною шерстю може прожити від 15 до 20 років, проте йому потрібен якісний догляд.

Котик потребує збалансованого харчування, регулярної гігієни зубів і вушок, а також активних фізичних навантажень.

Красень "перс" потребує гарного догляду (фото: Вікіпедія)

Сіамська кішка

Сіамська кішка - активна та рухлива красуня з виразною мордочкою та впізнаваним забарвленням. Ця порода походить з Таїланду, де її називають "місячним діамантом".

Сіамці дуже товариські, допитливі та віддані своєму господареві. Вони також відрізняються хорошим здоров'ям, імунітетом і можуть прожити до 16-20 років.

Сіамські кішки дуже активні (фото: pixabay)

Бурманська кішка

Тривалість життя цієї породи може досягати 25 років. Тенденція до довголіття в бурманських кішок пояснюється тим, що серед їхніх предків були сіамські.

Зазвичай ці тварини не мають проблем зі здоров'ям, але в бурманців "американського" типу часто спостерігаються черепні деформації, що може з часом призвести до глаукоми.

Бурманська кішка має унікальний окрас (фото: ILike pet)

Саванна

Це екзотична та рідкісна порода, яка з'явилася 1986 року в США. Це гібрид домашньої кішки та африканського сервалу. У 2015 році кішки породи Саванна були визнані найдорожчими у світі.

Тварина має великі вуха, довгі ноги та плямисте забарвлення. Вона дуже енергійна, кмітлива та доброзичлива. Саванська кішка може жити до 17-20 років.

Саванна - унікальна і дуже дорога порода (фото: Вікіпедія)

Єгипетська кішка мау

Це давня та загадкова порода, яка походить від диких кішок Африки. Мау має унікальне забарвлення з плямами та смугами, а також зелені очі та граціозну фігуру.

Єгипетська кішка дуже інтелігентна, лояльна та ніжна. Вона також має гарне здоров'я і адаптується до різних умов, що дозволяє їй жити до 15-20 років.

Єгипетський мау - плямистий красень (фото: Вікіпедія)

Менкс (менська кішка)

Кішки породи менкс родом з острова Мен в Ірландському морі. Відсутність хвоста в них є результатом мутації гена, але це робить їх унікальними і такими милими.

Ця "родзинка" призвела до того, що кошенята менксів народжуються дуже кволими і придбати здорового вихованця - велика удача. Однак, виростаючи, менкси радують свого господаря довго: середня тривалість життя менксів становить від 15 до 18 років.

Менкси не мають хвостів (фото: Вікіпедія)

Регдол

Регдол - порода, назва якої в перекладі з англійської означає "ганчірна лялька". Особливість її полягає в наявності зниженого м'язового тонусу (явище, якому поки що не можуть дати пояснення). Варто взяти кішку на руки, як відчуєш, що вона повністю розслабилася.

Вони люблять годинами спати або лежати, розтягнувшись на колінах у господаря, люблять усіх навколо. А ще вони довгожителі - середня тривалість життя цих тварин - 15-19 років.

Регдол - дуже ніжний котик (фото: Вікіпедія)

Найстарша кішка у світі прожила 38 років

Найстаршою кішкою, що потрапила в Книгу рекордів Гіннеса, стала тварина на кличку Крім Пафф породи мікс таббі (кішки, які характеризуються плямами, смугами, та іншими смугоподібними візерунками на шерсті та характерним знаком "М" на лобі)

Вона народилася 3 серпня 1967 року і померла 6 серпня 2005 року у віці 38 років і 3 дні.

Жила Крім Пафф разом зі своїм господарем Джейком Перрі в Остіні, Техас, США разом із ще одним рекордсменом - котом породи сфінкс на ім'я Грендпа Рекс Аланн. Грендпа народився в Парижі, Франція у 1964 і помер у 1998 у віці 34 років, 59 днів.