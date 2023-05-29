Породы кошек-долгожителей, которые по человеческим меркам живут 100 лет (фото)

Персидский кот

Этот красавец с роскошной шерстью может прожить от 15 до 20 лет, однако ему нужен качественный уход.

Котик нуждается в сбалансированном питании, регулярной гигиене зубов и ушей, а также в активных физических нагрузках.

Красавец "перс" нуждается в хорошем уходе (фото: Википедия)

Сиамская кошка

Сиамская кошка - активная и подвижная красавица с выразительной мордашкой и узнаваемой окраской. Эта порода происходит из Таиланда, где ее называют "лунным бриллиантом".

Сиамцы очень общительны, любознательны и преданы своему хозяину. Они тоже отличаются хорошим здоровьем, иммунитетом и могут прожить до 16-20 лет.

Сиамские кошки очень активны (фото: pixabay)

Бурманская кошка

Продолжительность жизни этой породы может достигать 25 лет. Тенденция к долголетию у бурманских кошек объясняется тем, что среди их предков были сиамские.

Обычно эти животные не испытывают проблем со здоровьем, но у бурманцев "американского" типа часто наблюдаются черепные деформации, что может со временем привести к глаукоме.

Бурманская кошка имеет уникальный окрас (фото: ILike pet)

Саванна

Это экзотическая и редкая порода, появившаяся в 1986 году в США. Это гибрид домашней кошки и африканского сервала. В 2015 году кошки породы Саванна были признаны самыми дорогими в мире.

Животное имеет большие уши, длинные ноги и пятнистую окраску. Она очень энергичная, сообразительная и дружелюбная. Саванская кошка может жить до 17-20 лет.

Саванна - уникальная и очень дорогая порода (фото: Википедия)

Египетская кошка мау

Это древняя и загадочная порода, происходящая от диких кошек Африки. Мау имеет уникальную окраску с пятнами и полосами, зеленые глаза и грациозную фигуру.

Египетская кошка очень интеллигентна, лояльна и нежна. Она также имеет хорошее здоровье и адаптируется к разным условиям, что позволяет ей жить до 15-20 лет.

Египетский мау - пятнистый красавец (фото: Википедия)

Мэнкс (менская кошка)

Кошки породы Мэнкс родом с острова Мэн в Ирландском море. Отсутствие хвоста у них - результат мутации гена, но это делает их уникальными и такими милыми.

Эта "изюминка" привела к тому, что котята менксов рождаются очень хилыми и приобрести здорового питомца - большая удача. Однако, вырастая, менксы радуют своего хозяина долго: средняя продолжительность жизни менксов составляет от 15 до 18 лет.

У Менксов нет хвостов (фото: Википедия)

Регдол

Регдол - порода, название которой в переводе с английского означает "тряпичная кукла". Особенность ее заключается в наличии пониженного мышечного тонуса (явление, которому пока не могут дать объяснения). Стоит взять кошку на руки, как чувствуешь, что она полностью расслабилась.

Они любят часами спать или лежать, растянувшись на коленях у хозяина, любят всех вокруг. А еще они долгожители - средняя продолжительность жизни этих животных - 15-19 лет.

Регдол - очень нежный котик (фото: Википедия)

Самая старшая кошка в мире прожила 38 лет

Самой старшей кошкой, попавшей в Книгу рекордов Гиннеса, стало животное по кличке Крим Пафф породы микс табби (кошки, характеризующиеся пятнами, полосами, и другими полосообразными узорами на шерсти и характерным знаком "М" на лбу)

Она родилась 3 августа 1967 года и скончалась 6 августа 2005 года в возрасте 38 лет и 3 дня.

Жила Крим Пафф вместе со своим хозяином Джейком Перри в Остине, Техас, США вместе с еще одним рекордсменом - котом породы сфинкс по имени Грендпа Рекс Аланн. Грендпа родился в Париже, Франция в 1964 году и умер в 1998 году в возрасте 34 лет, 59 дней.