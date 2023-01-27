7 порад, які допоможуть вашому манікюру "прожити" набагато довше

Підготуйте основу для манікюру

Якщо ви робите собі манікюр самі, то дуже важливо спершу правильно підготувати нігті. Для цього потрібно добре знежирити нігтьову пластину.

Використайте спеціальні засоби або ж можна взяти спирт. Після знежирення до них не можна торкатися пальцями, оскільки це вплине на якість покриття.

Нюдове покриття

Довго прослужить манікюр, зроблений у тонах, що лише злегка відрізняються від відтінку шкіри. Такі кольори набагато практичніші, ніж темні із яскравим декором. Коли нігті відростуть, то це буде майже непомітно.

Френч

Ще один варіант манікюру, що довго "проживе" - французький. Мається на увазі саме про нюдові тони бази. Такий манікюр одночасно стильний та вишуканий, але не крикливий. А його головна перевага у тому, що він також не втрачає свого вигляду навіть після трьох тижнів із моменту нанесення покриття.

Матові топи

Матове фінішне покриття нігтя забезпечує його довгий термін "експлуатації". Тобто на нігтях не буде сколів, подряпин чи мікротріщин. Крім того, відрослий ніготь, покритий матовим лаком, не так сильно привертає увагу, як це роблять блискучі лаки.

Мінімалістичний дизайн

Нігті із мінімальним дизайном також довше зберігають свій "товарний вигляд". Бо нема всіляких блискіток, які можуть відпасти. Нігті можна оздобити дрібним малюнком або покрити лаком блідого кольору.

Кінчики декорувати фольгою чи геометричними формами. Такий манікюр не втратить краси, навіть коли нігті відростуть.

Використовуйте рукавички

Виконуючи побутову роботу, одягайте рукавички. Вони захистять ваші нігті від вологи, подряпин і відколів. А також від впливу мийних засобів. Так манікюр прослужить довше.

Олія як захист

Також варто на нігті наносити кокосову або спеціальну косметичну олію перед тим, як йдете у душ. Такий засіб захистить від впливу гарячої води, гелів та шампуню.