Наймодніший дизайн сучасності: як створити інтер'єр в стилі лофт у своїй оселі

Стиль лофт став популярним через свою індустріальну естетику, що поєднує грубі матеріали, відкриті простори і мінімалізм. Якщо ви хочете створити інтер’єр, що поєднує комфорт з сучасним виглядом, лофт - це ідеальний варіант.

РБК-Україна (проєкт Styler) надає покрокову інструкцію для створення стильного інтер’єру в цьому напрямку, який стане чудовим доповненням до вашого дому або офісу.

Оберіть правильне приміщення

Першим кроком є вибір приміщення. Стиль лофт найкраще виглядає в просторих кімнатах з високими стелями, відкритими балками та великими вікнами. Ідеально підходять старі фабричні або складські приміщення, де можна зберегти індустріальний характер.

Якщо ви працюєте з маленьким простором, намагайтеся створити відкриту, не перевантажену атмосферу. Окремі зони можна виділяти за допомогою меблів або освітлення.

Обираємо матеріали для стін і підлоги

У стилі лофт важливі матеріали з текстурами, що нагадують про індустріальну естетику. Для стін часто використовуються бетон, цегла або метал. Бетонні поверхні можна залишити неоштукатуреними, що підкреслить грубий характер приміщення.

Для підлоги вибирайте деревину або грубий паркет, що додасть тепло й затишок, контрастуючи з іншими матеріалами. Можна також використовувати плитку з ефектом старовини чи металеві покриття для додаткового акценту.

Голі стіни - це стильна фішка (фото: Freepik.com)

Меблі у стилі лофт

Меблі для інтер’єру лофт повинні бути простими, з мінімумом декору, але водночас зручною та функціональною. Вибирайте меблі з металевими елементами, дерев'яними або шкіряними вставками.

Стіл з металевим каркасом і дерев'яною стільницею, відкриті полиці з металу, а також м'які дивани з мінімалістичними лініями - це основа стилю.

Не бійтеся обирати великі меблі, адже лофт передбачає просторість і свободу руху. Головне - меблі мають бути функціональними і простими, без зайвих декоративних елементів.

Освітлення у стилі лофт

Освітлення відіграє важливу роль у створенні атмосфери лофту. Найкраще підходять великі світильники на металевих підвісах або лампи в ретро-стилі. Для створення індустріального вигляду вибирайте лампи з відкритими лампочками, без абажурів.

Не бійтеся експериментувати з розміщенням освітлення, можна додати настільні лампи або підсвітку для акцентів. Додатково можна використовувати елементи підсвічування на стінах або підлогових лампах для створення теплого, але індустріального освітлення.

Вибір кольорової палітри

Для стилю лофт характерні нейтральні кольори, що створюють спокійну та комфортну атмосферу. Базові кольори для стін - це сірий, білий, чорний або коричневий, що вдало поєднуються з металевими й дерев’яними акцентами.

В інтер'єрі можуть бути яскраві акценти, але їх має бути небагато, і вони повинні бути органічно вписані у загальну картину. Стіни можна залишити непокритими, або пофарбувати їх у світлі пастельні відтінки, щоб збалансувати грубі матеріали.

Лофт може бути доволі затишним (фото: Вікіпедія)

Декор та аксесуари

Декор у стилі лофт має бути мінімалістичним, але яскравим. Можна додавати металеві або дерев'яні елементи, великі дзеркала, мінімалістичні картини, а також предмети з індустріальними нотками. Для підлоги використовуйте килими з геометричними візерунками або лаконічні текстури, щоб додати комфорту.

Для стін підходять відкриті полиці, на яких можна розмістити книги чи декоративні елементи. Важливо, щоб аксесуари не були перевантаженими - лофт вимагає балансу між простором і декором.

Фінальні штрихи та атмосфера

Щоб створити справжній інтер’єр у стилі лофт, не забувайте про атмосферу. Важливо, щоб ваш простір був не тільки стильним, але й комфортним для проживання. Додайте текстур, які привнесуть тепло - м’які подушки, пледи, зручні крісла чи дивани.

Невеликі акценти, такі як рослини у великих горщиках, також допоможуть зробити інтер'єр живим і затишним. Ваша мета - створити простір, де поєднуються стиль, комфорт і функціональність.